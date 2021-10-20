Политика

Великолукский суд рассмотрел дело по иску КПРФ об оспаривании итогов выборов

Великолукский городской суд рассмотрел административное дело по иску Псковского областного отделения КПРФ к ТИК города об оспаривании решения участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке №122 на выборах депутатов регионального парламента и Госдумы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Истец просил отменить итоги выборов на УИК №122, указывая на нарушение избирательного права, касающееся наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов. По утверждению псковских коммунистов, при проведении голосования вне предусмотренного для этого помещении, в ГБУСО «Великолукский дом-интернат», не были допущены наблюдатели, что не позволяет убедиться в волеизъявлении избирателей.

В удовлетворении административного иска решением суда отказано. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.