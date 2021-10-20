Политика

Правительство не поддержало закон о наказании за нарушение предвыборных обещаний

Правительство не поддержало законопроект о наказании за нарушение предвыборных обещаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу Государственной Думы.

С инициативой такого законопроекта выступил депутат Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду»). Он предложил наказывать политиков, которые в результате выборов получили должности в государственных органах или органах местного самоуправления, но не сделали «все от них зависящее», чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

За это, по мнению Олега Нилова, нужно накладывать штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В качестве предвыборных обещаний Нилов определил «четко определенное данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство <...> совершить в будущем в случае избрания <...> определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения».

В пояснительной записке депутат указал, что нужно «максимально оперативно» устранить практику политиков не выполнять свои предвыборные обещания.

Правительство в ответ заявило, что в проекте использованы «неконкретизированные оценочные формулировки». Таковыми камбин посчитал фразы «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство» и «совершить в будущем». По мнению правительства, слишком общие формулировки могут привести к произвольному правоприменению.

Кроме того, в пояснительной записке нет статистики, которая бы подтверждала необходимость такого закона. Нилов также нарушил формальный порядок, неправильно оформив предлагаемые поправки в УК, говорится в отзыве кабмина.

Ранее, весной, президент Владимир Путин весной заявил, что российские власти до сих пор не «расхлебали» некоторые предвыборные обещания из 1990-ых. «Надо избегать популизма. На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала девяностых годов: обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — сказал он.