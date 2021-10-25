Политика

Денис Иванов поддержит кандидатуру Бориса Елкина на пост сити-менеджера Пскова

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов поддержит Бориса Елкина в рамках конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал депутат.

Депутат поделился, что ему доводилось работать вместе с Борисом Елкиным. «Поэтому как специалиста могу его высоко оценить», - сказал собеседник ПЛН.

Денис Иванов также отметил большой опыт работы Бориса Елкина в дорожном комитете. «Он провел колоссальный объем работы в городе. Поэтому со Псковом он справится бесспорно», - заключил депутат.

Напомним, кто станет сити-менеджером Пскова, решат депутаты гордумы 29 октября. На пост претендуют временно исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин, первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Сергей Федоров и первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов.