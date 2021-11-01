Политика

Андрей Маковский: Псковское областное Собрание – самый конкурентный парламент на Северо-Западе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал экс-сотрудник Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Ведущий Михаил Синёв поговорил с ним о новой фракции в региональном парламенте, на решении каких проблем парламентарий собирается сконцентрировать свои усилия и почему он выбрал комитет по законодательству и местному самоуправлению.

— Андрей Андреевич, в дни трехдневного голосования вам исполнилось 30. Считаете ли вы свое избрание щедрым подарком на день рождения, который теперь надо отрабатывать перед избирателями, или же прохождение «Новых людей» в парламент — это закономерность и результат той работы, которую вы провели в Псковской области за последние месяцы?

— Действительно, 18 сентября мне исполнилось 30 лет, а уже 19 сентября партия «Новые люди» перешагнула 5-процентный барьер на выборах в областное Собрание депутатов, и я стал депутатом. Я думаю, что это просто символичные цифры и отличный повод рассказать об этом внукам. Ни в коем случае это не подарок. Это ответственность, которую передали граждане, обычные люди. Они поверили в нас, поверили в меня. Конечно, теперь наша работа — отстаивать их интересы.

Я считаю, что нам делегировали два права, две обязанности. Первое — это видеть проблемы, говорить о них, здесь я буду просить помощи СМИ, в частности, буду просить помощи у Псковской Ленты Новостей. Второе — нам, конечно, нужно углубляться в суть проблемы и предлагать механизмы их решения. Если выбирать между подарком и закономерным результатом работы, я бы предположил, что это все-таки вера избирателей в наш потенциал и возможности, это ответственность, которую они нам передали. Для нас это был принципиальный вопрос, потому что собралась очень сильная команда, каждый член которой хочет изменить наш регион в лучшую сторону. Мы видим запрос на обновление, а мы полностью соответствуем этому запросу.

У нас совершенно другое видение проблем, у нас совершенно другое видение оппозиции. Оппозиция бывает двух видов: против власти и не с властью. Мы — конструктивная оппозиция, которая критикует и предлагает. На мой взгляд, ранее такой оппозиции в Псковской области не было, поэтому люди в нас и поверили, они это увидели в нашей программе, в моих выступлениях. Очень многие люди просто подходят ко мне на улице, здороваются и говорят о том, что видели меня на дебатах и поддерживают. Это безумно приятно. И еще раз повторю, что для меня это очень большая ответственность, для меня это дело всей жизни, я трачу практический 24 часа на то, чтобы соответствовать ожиданию своих избирателей.

— По вашему мнению, появление новой партийной фракции «Новые люди» в Собрании как-то скажется на его работе? Что это принесет? Можно ли говорить об обновлении парламента?

— Во-первых, я хочу отметить, что Псковское областное Собрание, на мой взгляд, это самый конкурентный парламент на Северо-Западе. Если честно, я не знаю еще парламента, где есть шесть полноценных фракций. Да, у нас в этом году очень много фракций, где один депутат, но напомню о сокращении депутатского корпуса — из 44 стало 26 депутатов. На мой взгляд, это система правильная, потому что здесь каждый депутат виден, видна его работа, и, конечно, здесь собрались очень сильные политики, потому что конкуренция была не только среди партий, но и внутри них – конкуренция вправе представлять партию на выборах. Наш парламент сейчас очень конкурентноспособный. Шесть фракций, я подчеркну, - это очень хороший показатель для диалога. Даже при наличии большинства депутатов какой-то партии, большое число фракций дает возможность каждому голосу, каждому депутату быть услышанным, в этом есть суть плюрализма.

Также я хочу отметить, что в нашем созыве нет политических позеров, нет мелких политиков. Это очень важно. Я думаю о том, что в этом созыве будет меньше популистских высказываний, что у нас будет больше продуктивной работы. Наш парламент обновился на 40%, у нас 10 новых депутатов. Учитывая, что общее количество — 26, я думаю, что это очень хороший показатель. Уменьшение количества депутатов, я уверен, только повысит эффективность.

В чем я вижу эффективность парламента — знаете, когда были дебаты кандидатов в депутаты, слышал от многих своих оппонентов, что они козыряют такими числами, как количество законопроектов, которые они внесли на рассмотрение. Я считаю, что эффективность парламента заключается, наоборот, в погруженности в проблему и в принятии тех законопроектов, которые реально улучшают жизнь людей, а также работе с населением. В этом эффективность депутатского корпуса, эффективность каждого депутата. У нас уже была сессия, и я понял, что при голосовании буду руководствоваться только одним принципом: как мое решение улучшит положение людей. Если проголосую «за» и положение людей улучшится, я буду голосовать «за», если не улучшится или ухудшится, буду голосовать «против».

— Как единственный представитель партии вы получили право стать депутатом на штатной основе, то есть вашим основным местом работы стало областное Собрание. Почему ваш выбор пал на комитет по законодательству и местному самоуправлению?

— Ранее я работал в нашем псковском профсоюзе, отвечал за коллективные действия и фактически отстаивал трудовые права наших граждан, членов профсоюза Псковской области. Был наказ профсоюзного объединения, чтобы я работал в комитете по труду и социальной политике, чтобы продолжил дело нашей борьбы, но также прошли политические консультации и коллеги высоко оценили мой опыт во взаимодействии с муниципальными образованиями, в государственном управлении. По образованию я политолог — специалист в политических науках, политических технологиях, в работе органов власти, государственной системе, и на это был сделан основной акцент. Мы помним, что комитет по законодательству и местному самоуправлению – это комитет, который рассматривает нормативно-правовую часть, нормативно-правовые акты, законопроекты, которые признаны регулировать государственную структуру и, по сути, деятельность органов местного самоуправления в Псковской области.

— Принятия каких решений вы будете добиваться, на решении каких проблем собираетесь сконцентрировать свои усилия?

— Конечно, основные проблемы — это социалка, социалка, социалка. Потому что наших граждан, наших избирателей, всех тех, кто обращается к нам в электронную приемную, волнуют в основном вопросы социальной сферы. Это здравоохранение, это повышение цен на продукты. Конечно, мы будем стараться поднимать именно эти вопросы. Кроме того, важен вопрос производства. Сокращение предприятий — это большая беда для нас. И при каждой возможности мы будем стараться об этом говорить, стараться сделать так, чтобы государственные дотации были выделены именно в этом направлении. Это снижение продуктовой инфляции, рост производства и улучшение социального благосостояния нашего населения.

Также у нас сейчас планируется встреча с главой города и главами нескольких муниципалитетов, особенно тех районов, где у нас очень большое количество обращений граждан. Мы подготовили ряд предложений, выделили ряд проблем. Я хотел бы на встречах в рабочем режиме проговорить и понять, как к партии «Новые люди» относятся представители органов местного самоуправления, готовы ли они идти на диалог, готовы ли оперативно реагировать на те сигналы, которые мы будем давать.

— В ближайшие месяцы будет проходить формирование нового состава молодежного парламента, в который войдет по квоте представитель и «Новых людей». Насколько вам интересна деятельность этого молодежного органа, все-таки в его состав входят близкие к вам по возрасту активные молодые люди. Планируете ли какое-то взаимодействие с ними?

— Я начинал свою карьеру, как мне кажется, с молодежного парламента. Когда я был студентом, я был членом государственного парламента, активно участвовал в его работе. И, конечно, для меня это родная структура, очень важное место. Я постараюсь передать свой опыт молодым парламентариям. Конечно, там будет представитель и от «Новых людей». Суть молодежного парламента — не заниматься разработкой нормативно-правовых актов, поскольку молодые люди, на мой взгляд, не имеют достаточного жизненного опыта, чтобы прорабатывать нормы права. Сами законодательные инициативы берутся из жизни, там нужен определенный жизненный опыт, чтобы правильно регулировать общественные отношения. Я думаю, что молодежный парламент должен сделать акцент на работе с гражданами — на вычленении проблемных сигналов, на образовательной сфере. Во-первых, сами члены молодежного парламента должны быть образованны, подкованы, грамотны, они не должны бояться выступать, не должны бояться организации мероприятий. Мероприятия должны быть интересные, исторически-направленные, просветительские. Они должны нести в массы образовательный контент как в политической, так и в образовательной, и в культурной сферах. Я думаю, что в Псковской области очень много удивительных мест, и об этом культурном пласте нужно рассказывать студентам, школьникам. И молодежный парламент должен заняться прежде всего этой сферой.

— Вы уже упомянули, что являетесь кандидатом политических наук. Насколько вам интересно вхождение в региональный парламент, в псковскую политику с точки зрения ученого? Задумываетесь ли о том, чтобы продолжать занятие наукой?

— Я сейчас совмещаю, благо закон позволяет, основную деятельность с работой в нашем Псковском государственном университете. Я старший научный сотрудник. Конечно, предвыборная гонка и работа по созданию фракции немного выбили меня из научной колеи, но я стараюсь публиковаться, стараюсь работать в научном плане, у меня в этом году вышло несколько статей в журналах ВАК. Также прошу читателей обратить на это внимание, кто интересуется — почитайте, на мой взгляд, там очень много интересного. Моя сфера научных интересов — это некоммерческие организации в политической сфере, политические партии, религиозные объединения, этнические.

Конечно, работа депутата — это огромный пласт для моего роста как ученого. И я уже, конечно, задумываюсь о докторской, потому что одно дело, когда теория, другое дело — практика.