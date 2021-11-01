Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
морально сильные
защити дачу от воров
«Справедливая Россия» возвращает деньги
топи печь правильно
работа затылком
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
выбор в пользу жизни
 
 
 
ещё Политика 01.11.2021 23:571 Дан приказ ему на север, или Генерал вам в помощь 02.11.2021 15:491 Андрей Маковский: Псковское областное Собрание – самый конкурентный парламент на Северо-Западе 02.11.2021 13:402 Денис Иванов намерен пойти на выборы в Псковскую гордуму в 2022 году 02.11.2021 12:300 «Гайд-парк»: Денис Иванов о коронавирусе, «эпохе Братчикова» и решении проблем 15-го округа. ВИДЕО 01.11.2021 23:571 Дан приказ ему на север, или Генерал вам в помощь 01.11.2021 19:510 «В фокусе»: Кто станет главой администрации Пскова?
 
 
 
Самое популярное 28.10.2021 14:1210 Только 2% привитых псковичей переносят COVID-19 в тяжелой форме 26.10.2021 16:3333 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области почти вдвое превысила показатели по РФ 01.11.2021 13:118 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 27.10.2021 16:179 Дизайнерскими крышками люков в Пскове заинтересовались коллекционеры 30.10.2021 20:406 Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Андрей Маковский: Псковское областное Собрание – самый конкурентный парламент на Северо-Западе

02.11.2021 15:49|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал экс-сотрудник Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. Ведущий Михаил Синёв поговорил с ним о новой фракции в региональном парламенте, на решении каких проблем парламентарий собирается сконцентрировать свои усилия и почему он выбрал комитет по законодательству и местному самоуправлению.

 

— Андрей Андреевич, в дни трехдневного голосования вам исполнилось 30. Считаете ли вы свое избрание щедрым подарком на день рождения, который теперь надо отрабатывать перед избирателями, или же прохождение «Новых людей» в парламент — это закономерность и результат той работы, которую вы провели в Псковской области за последние месяцы?

— Действительно, 18 сентября мне исполнилось 30 лет, а уже 19 сентября партия «Новые люди» перешагнула 5-процентный барьер на выборах в областное Собрание депутатов, и я стал депутатом. Я думаю, что это просто символичные цифры и отличный повод рассказать об этом внукам. Ни в коем случае это не подарок. Это ответственность, которую передали граждане, обычные люди. Они поверили в нас, поверили в меня. Конечно, теперь наша работа — отстаивать их интересы.

Я считаю, что нам делегировали два права, две обязанности. Первое — это видеть проблемы, говорить о них, здесь я буду просить помощи СМИ, в частности, буду просить помощи у Псковской Ленты Новостей. Второе — нам, конечно, нужно углубляться в суть проблемы и предлагать механизмы их решения. Если выбирать между подарком и закономерным результатом работы, я бы предположил, что это все-таки вера избирателей в наш потенциал и возможности, это ответственность, которую они нам передали. Для нас это был принципиальный вопрос, потому что собралась очень сильная команда, каждый член которой хочет изменить наш регион в лучшую сторону. Мы видим запрос на обновление, а мы полностью соответствуем этому запросу.

У нас совершенно другое видение проблем, у нас совершенно другое видение оппозиции. Оппозиция бывает двух видов: против власти и не с властью. Мы — конструктивная оппозиция, которая критикует и предлагает. На мой взгляд, ранее такой оппозиции в Псковской области не было, поэтому люди в нас и поверили, они это увидели в нашей программе, в моих выступлениях. Очень многие люди просто подходят ко мне на улице, здороваются и говорят о том, что видели меня на дебатах и поддерживают. Это безумно приятно. И еще раз повторю, что для меня это очень большая ответственность, для меня это дело всей жизни, я трачу практический 24 часа на то, чтобы соответствовать ожиданию своих избирателей.

— По вашему мнению, появление новой партийной фракции «Новые люди» в Собрании как-то скажется на его работе? Что это принесет? Можно ли говорить об обновлении парламента?

— Во-первых, я хочу отметить, что Псковское областное Собрание, на мой взгляд, это самый конкурентный парламент на Северо-Западе. Если честно, я не знаю еще парламента, где есть шесть полноценных фракций. Да, у нас в этом году очень много фракций, где один депутат, но напомню о сокращении депутатского корпуса — из 44 стало 26 депутатов. На мой взгляд, это система правильная, потому что здесь каждый депутат виден, видна его работа, и, конечно, здесь собрались очень сильные политики, потому что конкуренция была не только среди партий, но и внутри них – конкуренция вправе представлять партию на выборах. Наш парламент сейчас очень конкурентноспособный. Шесть фракций, я подчеркну, - это очень хороший показатель для диалога. Даже при наличии большинства депутатов какой-то партии, большое число фракций дает возможность каждому голосу, каждому депутату быть услышанным, в этом есть суть плюрализма.

Также я хочу отметить, что в нашем созыве нет политических позеров, нет мелких политиков. Это очень важно. Я думаю о том, что в этом созыве будет меньше популистских высказываний, что у нас будет больше продуктивной работы. Наш парламент обновился на 40%, у нас 10 новых депутатов. Учитывая, что общее количество — 26, я думаю, что это очень хороший показатель. Уменьшение количества депутатов, я уверен, только повысит эффективность.

В чем я вижу эффективность парламента — знаете, когда были дебаты кандидатов в депутаты, слышал от многих своих оппонентов, что они козыряют такими числами, как количество законопроектов, которые они внесли на рассмотрение. Я считаю, что эффективность парламента заключается, наоборот, в погруженности в проблему и в принятии тех законопроектов, которые реально улучшают жизнь людей, а также работе с населением. В этом эффективность депутатского корпуса, эффективность каждого депутата. У нас уже была сессия, и я понял, что при голосовании буду руководствоваться только одним принципом: как мое решение улучшит положение людей. Если проголосую «за» и положение людей улучшится, я буду голосовать «за», если не улучшится или ухудшится, буду голосовать «против».

— Как единственный представитель партии вы получили право стать депутатом на штатной основе, то есть вашим основным местом работы стало областное Собрание. Почему ваш выбор пал на комитет по законодательству и местному самоуправлению?

— Ранее я работал в нашем псковском профсоюзе, отвечал за коллективные действия и фактически отстаивал трудовые права наших граждан, членов профсоюза Псковской области. Был наказ профсоюзного объединения, чтобы я работал в комитете по труду и социальной политике, чтобы продолжил дело нашей борьбы, но также прошли политические консультации и коллеги высоко оценили мой опыт во взаимодействии с муниципальными образованиями, в государственном управлении. По образованию я политолог — специалист в политических науках, политических технологиях, в работе органов власти, государственной системе, и на это был сделан основной акцент. Мы помним, что комитет по законодательству и местному самоуправлению – это комитет, который рассматривает нормативно-правовую часть, нормативно-правовые акты, законопроекты, которые признаны регулировать государственную структуру и, по сути, деятельность органов местного самоуправления в Псковской области.

— Принятия каких решений вы будете добиваться, на решении каких проблем собираетесь сконцентрировать свои усилия?

— Конечно, основные проблемы — это социалка, социалка, социалка. Потому что наших граждан, наших избирателей, всех тех, кто обращается к нам в электронную приемную, волнуют в основном вопросы социальной сферы. Это здравоохранение, это повышение цен на продукты. Конечно, мы будем стараться поднимать именно эти вопросы. Кроме того, важен вопрос производства. Сокращение предприятий — это большая беда для нас. И при каждой возможности мы будем стараться об этом говорить, стараться сделать так, чтобы государственные дотации были выделены именно в этом направлении. Это снижение продуктовой инфляции, рост производства и улучшение социального благосостояния нашего населения. 

Также у нас сейчас планируется встреча с главой города и главами нескольких муниципалитетов, особенно тех районов, где у нас очень большое количество обращений граждан. Мы подготовили ряд предложений, выделили ряд проблем. Я хотел бы на встречах в рабочем режиме проговорить и понять, как к партии «Новые люди» относятся представители органов местного самоуправления, готовы ли они идти на диалог, готовы ли оперативно реагировать на те сигналы, которые мы будем давать. 

— В ближайшие месяцы будет проходить формирование нового состава молодежного парламента, в который войдет по квоте представитель и «Новых людей». Насколько вам интересна деятельность этого молодежного органа, все-таки в его состав входят близкие к вам по возрасту активные молодые люди. Планируете ли какое-то взаимодействие с ними?

— Я начинал свою карьеру, как мне кажется, с молодежного парламента. Когда я был студентом, я был членом государственного парламента, активно участвовал в его работе. И, конечно, для меня это родная структура, очень важное место. Я постараюсь передать свой опыт молодым парламентариям. Конечно, там будет представитель и от «Новых людей». Суть молодежного парламента — не заниматься разработкой нормативно-правовых актов, поскольку молодые люди, на мой взгляд, не имеют достаточного жизненного опыта, чтобы прорабатывать нормы права. Сами законодательные инициативы берутся из жизни, там нужен определенный жизненный опыт, чтобы правильно регулировать общественные отношения. Я думаю, что молодежный парламент должен сделать акцент на работе с гражданами — на вычленении проблемных сигналов, на образовательной сфере. Во-первых, сами члены молодежного парламента должны быть образованны, подкованы, грамотны, они не должны бояться выступать, не должны бояться организации мероприятий. Мероприятия должны быть интересные, исторически-направленные, просветительские. Они должны нести в массы образовательный контент как в политической, так и в образовательной, и в культурной сферах. Я думаю, что в Псковской области очень много удивительных мест, и об этом культурном пласте нужно рассказывать студентам, школьникам. И молодежный парламент должен заняться прежде всего этой сферой.

— Вы уже упомянули, что являетесь кандидатом политических наук. Насколько вам интересно вхождение в региональный парламент, в псковскую политику с точки зрения ученого? Задумываетесь ли о том, чтобы продолжать занятие наукой?

— Я сейчас совмещаю, благо закон позволяет, основную деятельность с работой в нашем Псковском государственном университете. Я старший научный сотрудник. Конечно, предвыборная гонка и работа по созданию фракции немного выбили меня из научной колеи, но я стараюсь публиковаться, стараюсь работать в научном плане, у меня в этом году вышло несколько статей в журналах ВАК. Также прошу читателей обратить на это внимание, кто интересуется — почитайте, на мой взгляд, там очень много интересного. Моя сфера научных интересов — это некоммерческие организации в политической сфере, политические партии, религиозные объединения, этнические.

Конечно, работа депутата — это огромный пласт для моего роста как ученого. И я уже, конечно, задумываюсь о докторской, потому что одно дело, когда теория, другое дело — практика.

Теги: #псковское областное собрание #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 117 человек
02.11.2021, 16:432 Александр Козловский рассказал о своем отношении к Дню народного единства 02.11.2021, 16:340 Мне будет не хватать Олега Брячака в Псковской гордуме — Денис Иванов 02.11.2021, 16:204 Власти не планируют продлевать нерабочие дни в Псковской области 02.11.2021, 16:150 Псковский драмтеатр показал спектакль «Смерть Тарелкина» в Москве
02.11.2021, 16:080 Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября 02.11.2021, 16:031 Астроном-любитель из Пскова сфотографировал туманность в созвездии Персея 02.11.2021, 15:491 Андрей Маковский: Псковское областное Собрание – самый конкурентный парламент на Северо-Западе 02.11.2021, 15:410 В расписание авиарейсов из Москвы в Псков внесли изменения
02.11.2021, 15:384 Денис Иванов поддержал введенные из-за коронавируса ограничения 02.11.2021, 15:230 Порядка 25% нового государственного бюджета направят на социальную сферу 02.11.2021, 15:074 Памятник Петру I отливают в Пскове 02.11.2021, 15:013 Дед Мазай и QR-зайцы
02.11.2021, 14:570 Записанный в Псковском кремле спектакль покажут на телевидении 02.11.2021, 14:410 «Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента. ВИДЕО 02.11.2021, 14:300 Старинные жернова мельницы нашли археологи в Пскове 02.11.2021, 14:142 Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове
02.11.2021, 14:022 Александр Козловский: Главная задача — не допустить в России полного локдауна 02.11.2021, 13:510 40% великолучан приняли участие в переписи населения 02.11.2021, 13:402 Денис Иванов намерен пойти на выборы в Псковскую гордуму в 2022 году 02.11.2021, 13:351 Задержанный из-за «радиационного» тумана самолет вылетел из Москвы в Псков
02.11.2021, 13:202 Аномальный всплеск тепла в Псковской области подходит к завершению 02.11.2021, 13:150 Два иностранца попытались незаконно пересечь границу в Пыталовском районе 02.11.2021, 13:031 100 млн рублей направили на ежемесячные выплаты на детей в Псковской области 02.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Александром Козловским
02.11.2021, 12:570 Четыре пьяных водителя попались сотрудникам ГИБДД в Псковской области 02.11.2021, 12:470 Безработный устроил разбойное нападение на магазин в Стругокрасненском районе 02.11.2021, 12:440 Вылет самолета из Москвы в Псков перенесли на 13.00 02.11.2021, 12:300 «Гайд-парк»: Денис Иванов о коронавирусе, «эпохе Братчикова» и решении проблем 15-го округа. ВИДЕО
02.11.2021, 12:211 Более 60 магазинов в Псковской области продавали контрафактные сигареты 02.11.2021, 12:110 «Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента 02.11.2021, 12:050 Синоптик объяснил появление «радиационного тумана» в Москве 02.11.2021, 12:000 СНГБ предлагает сэкономить время при получении банковских услуг
02.11.2021, 11:500 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 919 02.11.2021, 11:450 Почти 50% жителей Псковской области приняли участие в переписи населения 02.11.2021, 11:400 Скончался концертмейстер псковского колледжа искусств Николай Зимин 02.11.2021, 11:330 Регионам помогут реконструировать муниципальные музеи
02.11.2021, 11:272 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за сильного тумана 02.11.2021, 11:250 Подрядчик закупил основную часть стройматериалов для парка «Россия — моя история» в Пскове 02.11.2021, 11:181 Интерактив: Ножками за графиком 02.11.2021, 11:108 Почти 260 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю
02.11.2021, 11:000 «Гайд-парк»: Денис Иванов о коронавирусе, «эпохе Братчикова» и решении проблем 15-го округа 02.11.2021, 10:540 ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов 02.11.2021, 10:490 Четыре псковича вошли в состав сборной России по панкратиону 02.11.2021, 10:370 Пьяный водитель на автомобиле вылетел в кювет в Печорском районе
02.11.2021, 10:310 130 рулонов сена подожгли в Невельском районе 02.11.2021, 10:250 Более 200 псковичей получат выплату в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни» 02.11.2021, 10:190 Потерявшегося в лесу мужчину нашли в Гдовском районе 02.11.2021, 10:110 Аналитики назвали самые частые последствия перенесенного COVID-19 у жителей СЗФО
02.11.2021, 10:003 Бензовоз и внедорожник столкнулись в центре Пскова. ФОТО 02.11.2021, 09:413 Псковская область получит более 30 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода 02.11.2021, 09:370 Мальской монастырь планируют отреставрировать 02.11.2021, 09:272 Три оружия и 35 патронов изъяли псковские росгвардейцы за неделю
02.11.2021, 09:155 Врач заявил о возможности поражения любого органа при COVID-19 02.11.2021, 09:000 Неизвестного мужчину сбили в ночном ДТП в Великолукском районе 02.11.2021, 09:000 Псковским айтишникам рассказали, как устроиться на работу за один день 02.11.2021, 08:460 В Гидрометцентре спрогнозировали всплеск тепла на территории всей России
02.11.2021, 08:323 Более 13 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 02.11.2021, 08:155 Статистики сообщили о сокращении реального размера пенсий в России 02.11.2021, 08:000 Реставрационные работы планируются в Мирожском монастыре 02.11.2021, 07:460 Вирусологи назвали сроки стабилизации ситуации с коронавирусом
02.11.2021, 07:310 В России зафиксировали пик активности телефонных мошенников 02.11.2021, 07:1510 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 02.11.2021, 07:014 «Можно отправиться на кладбище»: врач назвал запретные при COVID-19 лекарства 01.11.2021, 23:571 Дан приказ ему на север, или Генерал вам в помощь
01.11.2021, 22:101 Фестиваль «Кукарача» пройдет в Псковской области 01.11.2021, 22:082 В ВОЗ людям со слабым иммунитетом дали совет по срокам ревакцинации от COVID-19 01.11.2021, 22:000 Более 120 млн пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге с начала года 01.11.2021, 21:530 Новая автолавка в Островском районе проехала более 10 тысяч километров
01.11.2021, 21:380 Как сэкономить при замене водительских прав, напомнили псковичам 01.11.2021, 21:201 Псковский архив опубликовал политдонесение с описанием подвига военной медсестры  01.11.2021, 21:011 В ПФР рассказали о выплатах беременным и одиноким родителям в нерабочие дни 01.11.2021, 20:441 Власти собираются уделить особое внимание обустройству пешеходных зон в Пскове
01.11.2021, 20:270 Двух братьев подозревают в браконьерстве на Псковском озере 01.11.2021, 20:080 Дмитрий Белюков выступил с докладом на научно-практической конференции в Омске 01.11.2021, 19:510 «В фокусе»: Кто станет главой администрации Пскова? 01.11.2021, 19:333 Новые фонари зажгли на участке Рижского проспекта в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru