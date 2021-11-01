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Политика

Олег Грицаев: Один в поле не воин

02.11.2021 17:41|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал ветеран Вооруженных сил, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев. Ведущий Михаил Синёв поговорил с ним о решении стать парламентарием, проблемах военнослужащих и его сравнении в местных СМИ с министром обороны.

 

— Олег Юрьевич, вся ваша жизнь связана с армией. Скажите, чем объясняется такой крутой поворот в биографии: решение участвовать в выборах и стать депутатом областного Собрания?

— Это, действительно, крутой поворот в моей жизни. Еще некоторое время назад я не мог и предположить, что моя судьба будет связана с политикой, хотя я неравнодушный человек и болею за нашу страну. Служа в нашей армии, так или иначе я был вовлечен в общественно-политическую жизнь. Мне не все равно, что происходит, происходило и что будет происходить с нашей страной. Наверное, поэтому я и решил изменить свою биографию. Как говорится, лучше крутой поворот в биографии, чем бесцельно прожитые годы.

— Как ваши близкие отнеслись к этому повороту?

— Если честно, очень удивились. Некоторые отговаривали, некоторые, наоборот, сказали, что это правильно. Все по-разному.

— Можно сказать, что вы представляете в региональном парламенте тысячи военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Продумываете ли, какую пользу можете им принести в качестве депутата, какие решения, на ваш взгляд, необходимо принять?

— Областное Собрание — это представительный орган. Депутаты, избранные в региональный парламент (независимо от того, по одномандатным округам или по партийным спискам), представляют всех жителей области, в том числе различные профессиональные сообщества. В Собрании есть специалисты различных сфер — учителя, врачи, предприниматели, аграрии, то есть люди, имеющие авторитет в своей профессиональной среде, понимающие, что происходит в их отрасли, знающие о реальных проблемах.

В Псковской области воинская история насчитывают столетия, здесь стоит наша 76-я десантно-штурмовая дивизия, 334-й Берлинский полк транспортной авиации, вторая бригада и много других частей, подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, и у военнослужащих должен быть свой представитель в областном Собрании депутатов. Это и была одна из главных причин того, что я решил участвовать в данной выборной кампании.

Безусловно, считаю себя человеком, который выражает мнение военнослужащих и членов их семей. Благодаря депутатскому мандату я, думаю, смогу на региональном уровне поднимать все волнующие военнослужащих вопросы, выслушивать граждан, используя все доступные мне правовые механизмы, помогать людям в решении конкретных проблем.

Скажу по себе: когда я уволился из Вооруженных сил, столкнулся с кучей разных проблем, начиная от уровня мелких чиновников и заканчивая многими другими вопросами.

Хочу еще раз напомнить, что я в региональный парламент пришел в составе команды – один в поле не воин. Когда у тебя есть поддержка на всех уровнях, начиная от коллег по фракции и заканчивая депутатами Госдумы и сенаторами, появляется уверенность, что достигнуть можно многого, если с умом подойти к конкретной проблеме.

— Приведите примеры проблем, которые в настоящее время волнуют военнослужащих.

— Военнослужащих волнует очень много проблем — начиная от социальной защищенности и заканчивая бытовыми вопросами. У нас очень много законов, которые касаются и ветеранов боевых действий, и ветеранов военной службы, и ветеранов труда. Как правило, в жизни не все получается организовать так, как это прописано, приходится сталкиваться с различными препятствиями: где-то люди на местах не хотят исполнять обязанности, где-то мы сами не вникаем в то, что и где нам положено. Иногда доходит до того, что человек просто упирается в стену и не видит выхода: вроде, ему это положено, но дальше ничего не двигается.

Можно пересмотреть различные подходы к решению этих проблем, может быть, внести какие-то корректировки в данные законы. Возьмем, например, выплату ветеранам боевых действий. Сейчас она, по-моему, составляет порядка 3 122 рубля, в моем понимании – это мизерные деньги. Конечно, мелочь, но приятно, но я считаю, что в такой огромной стране, как наша Российская Федерация, стоило бы посерьезней в финансовом плане поддержать людей, которые рисковали жизнью для этой страны, которые потеряли здоровье, увидели многое, с чем жить стало еще тяжелее.

— Вы выбрали работу в комитете по законодательству и местному самоуправлению. Почему вам интересно это направление деятельности?

— Не буду обманывать, я в законотворчестве человек новый, можно сказать, новичок, но стараюсь разбираться в тонкостях процесса. В Собрании я не работаю на профессиональной основе, у меня нет цели сделать законотворчество своей профессией. Но я привык ответственно относиться к любому делу, которым я занимаюсь, поэтому на ближайшие месяцы цель у меня одна — вникнуть в детали депутатской деятельности, понять алгоритм рассмотрения, принятия, постановления законов, разобраться, как строится работа в рамках комитета, как проводятся сессии.

Во время избирательной кампании все кандидаты от партии «Единая Россия» давали обещания своим избирателям, я был в общественной политической пятерке. Соответственно, осознаю свою личную ответственность за исполнение данных обещаний. Дел много, но, я думаю, справимся, уверен, что впереди сложная, интересная и, надеюсь, в такой команде, эффективная работа.

— В местных СМИ вас иногда называют псковским Шойгу, обыгрывая то обстоятельство, что министр обороны входил в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму, а вы, ветеран вооруженных сил, были в числе лидеров команды на выборах в областное Собрание. Скажите честно, вам такое сравнение льстит? Есть ли в политике такие личности, которые вы считаете примером для подражания?

— Честно, меня этот вопрос, конечно, обескураживает. Конечно, мы шли на выборы в команде «Единой России», и я с огромным уважением отношусь к Сергею Кужугетовичу Шойгу. Но где я, а где министр обороны Российской Федерации? Параллели здесь проводить не стоит.

Что касается примеров для подражания — у меня их много. Кто-то, может, удивится, не согласится, кто-то нет. Я считаю великим политиком Иосифа Виссарионовича Сталина, с которым мы построили огромную страну и выиграли войну. А на данный день мне ближе наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Считаю его очень достойным политиком, интересно за ним наблюдать.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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