Политика

«Яблоко» внесло в областное Собрание законопроект об изменении «муниципального фильтра»

Фракция «Яблоко» внесла в Псковское областное Собрание федеральный законопроект об изменении «муниципального фильтра», сообщается в Telegram-канале псковского отделения партии.

Сегодня кандидаты на должность высшего должностного лица региона должны представить в свою поддержку подписи муниципальных депутатов и избранных на прямых выборах глав муниципальных образований. Такая практика получила название «муниципальный фильтр».

По мнению авторов инициативы, действующая модель «муниципального фильтра» не обеспечивает гарантии избрания высшего должностного лица региона на широкой альтернативной основе и в условиях реальной политической конкуренции.

Авторы законопроекта предлагают ввести норму, согласно которой кандидаты на должность губернатора, выдвинутые партиями, представленными в Государственной Думе и региональных парламентах, не должны собирать подписи депутатов и глав муниципальных образований в поддержку своего выдвижения.

Эти нормы предлагается внести от имени областного Собрания в Государственную Думу для принятия изменений в федеральные законы.

Такой законопроект уже вносили депутаты от фракции «Яблоко» в предшествующем составе регионального парламента, но он не был поддержан большинством голосов.

Депутаты рассмотрят инициативу псковского «Яблока» на ближайшей сессии 28 октября.