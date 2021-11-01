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Политика

Олег Брячак о разнице между областным Собранием и гордумой

01.11.2021 16:27|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», член парламентского комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Олег Брячак. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о об изменениях в региональном парламенте и разнице между городской Думой и областным Собранием депутатов.

 

- Вы вернулись в региональный парламент спустя несколько лет. Каковы, на ваш взгляд, самые главные изменения, которые произошли в Собрании? В чем принципиальное отличие нынешнего созыва от предшествующего?

- Основное изменение – это, конечно же, сокращение численности депутатов. В прошлом созыве было 44 парламентария, а в этом созыве будет работать 26 депутатов. На мой взгляд, это повысит качество работы депутатов, каждый из них будет на виду, для избирателя будет видно и понятно, чем занимается депутат. Очень важно, что теперь депутаты-одномандатники представляют конкретные районы, а не как раньше – часть одного района, часть другого: люди не понимали, к кому обращаться в случае необходимости. Теперь границы четко очерчены, люди знают своего депутата и для него это тоже определенная ответственность. Работа таким образом будет улучшена на порядок.

- На каких вопросах вы собираетесь делать акцент в своей работе?

- Я буду продолжать добиваться принятия тех законодательных инициатив, которые нужны нашим гражданам. Дело в том, что черпаю эти законодательные инициативы, их идеи от граждан, с которыми постоянно нахожусь в непосредственном контакте не только в городе Пскову, но и во всей Псковской области. 

Как известно, более 70 законопроектов мной уже внесено в Псковское областное Собрание, из которых принято всего 5 или 6, которые сейчас действуют на территории региона в виде законов. Я буду добиваться и дальше отмены транспортного налога, повышения пособий для нуждающихся, бесплатного проезда для школьников и так далее.

Начну свою работу с проблемы экологии. Меня очень беспокоит ситуация на Талабских островах, где появляются свалки. И, конечно, очень важный момент – «Чистая вода» в Пскове.

- Вы имели право стать депутатом на штатной основе. Однако отказались от этого. С чем связано такое решение? Желанием заниматься бизнесом? Или мотив в чем-то другом?

- Действительно, по закону мне обязаны предложить оплачиваемую руководящую должность. Оплата достаточно солидная – в месяц предлагалось 90 тысяч рублей. Но я отказался от этих денег. Планирую дальше заниматься бизнесом. Привык всегда зарабатывать деньги сам, своими руками, своей головой. У меня это, к счастью, неплохо получается. Поэтому не собираюсь ни от кого финансово зависеть. На зарплате тоже не собираюсь быть. Моя независимость позволит мне самому планировать свое время на занятие прямыми обязанностями в рамках депутатской деятельности.

- Олег Михайлович, вы выбрали комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. С чем связан ваш выбор?

- Я разбираюсь в экономике, меня очень сильно волнует экология. Примерно понимаю, что такое природопользование на территории Псковской области. Поэтому данный комитет с учетом моих профессиональных навыков мне наиболее подходит. Именно в этом комитете я смогу более эффективно работать, чем в каком-либо другом.

- С 2017 года вы работали в Псковской городской Думе, до этого были депутатом областного Собрания. Теперь вновь вернулись в региональный парламент. Насколько полезен для вас опыт муниципальной Думы. В чем польза?

- Опыт муниципальной Думы для меня крайне полезен. Дело в том, что за время работы депутатом Псковской городской Думы я досконально разобрался в городском хозяйстве, как устроены различные муниципальные службы, каким образом формируется бюджет, каким образом распределяются средства. Так как Псков – мой родной город, для меня это важно очень в депутатской деятельности. Я теперь понимаю, как работать с городской администрацией, как и куда написать запрос, чтобы в максимально короткие сроки отработать то или иное обращение гражданина.

- Чем, на ваш взгляд, отличается работа представительных органов власти на муниципальном и региональном уровнях?

- Если мы хотим принять и разработать тот или иной законопроект, который будет действовать на территории Псковской области, он должен проходить через областное Собрание. Городские депутаты больше утверждают бюджет, перераспределяют средства, контролируют расходы. В городских Собраниях всегда проще делать какие-то передвижки. Если видим, что где-то остались деньги, где-то их не хватает, можем быстро собраться на внеочередную сессию и рассмотреть тот или иной вопрос.

Конечно, разница серьезная. На данный момент я вижу, что принесу пользы больше будучи депутатом областного Собрания.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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