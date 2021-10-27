Политика

Конкурсная комиссия допустила двух кандидатов к участию в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова

Конкурсная комиссия допустила до участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова только двух кандидатов: и. п. главы администрации города Бориса Елкина и первого заместителя директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Ивана Родионова.

Напомним, заявку на участие подавал также первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Сергей Федоров.

Фото: Google Карты

29 октября на 58-й сессии гордумы главным вопросом станет рассмотрение материалов работы конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова и вопроса о назначении на указанный пост.