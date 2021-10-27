Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
Секреты уюта из XIX века
Tele2 приглашает на работу
зачем ванна в библиотеке
Телефон прямого эфира 56-73-72
выхлопные инвестиции
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Политика 27.10.2021 09:002 Поствыборный пасьянс. Города особого назначения 27.10.2021 12:461 Конкурсная комиссия допустила двух кандидатов к участию в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова 27.10.2021 11:016 «Яблоко» внесло в областное Собрание законопроект об изменении «муниципального фильтра» 27.10.2021 09:002 Поствыборный пасьянс. Города особого назначения 26.10.2021 14:476 Денис Иванов поддержит кандидатуру Бориса Елкина на пост сити-менеджера Пскова 26.10.2021 11:460 Кто станет сити-менеджером Пскова, решат депутаты гордумы 29 октября
 
 
 
Самое популярное 22.10.2021 10:259 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 25.10.2021 10:4822 Два православных храма построят в Пскове 24.10.2021 19:258 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 20.10.2021 16:1249 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:599 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Конкурсная комиссия допустила двух кандидатов к участию в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова

27.10.2021 12:46|ПсковКомментариев: 1

Конкурсная комиссия допустила до участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова только двух кандидатов: и. п. главы администрации города Бориса Елкина и первого заместителя директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Ивана Родионова.

Напомним, заявку на участие подавал также первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Сергей Федоров.

Фото: Google Карты

29 октября на 58-й сессии гордумы главным вопросом станет рассмотрение материалов работы конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пскова и вопроса о назначении на указанный пост.

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?
В опросе приняло участие 212 человек
27.10.2021, 13:300 18-летнего псковича задержали за кражу сыра 27.10.2021, 13:290 В Госдуме заявили о невозможности называть глав регионов президентами 27.10.2021, 13:182 Роспотребнадзор проверит товар на «Финской ярмарке» в Пскове 27.10.2021, 13:040 Старинные иконы украл безработный у пенсионерки в Пскове
27.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 27.10.2021, 12:590 Хабенский станет новым художественным руководителем МХТ имени Чехова 27.10.2021, 12:510 «Экосреда»: Товары ЭКО - осторожно, обман! ВИДЕО 27.10.2021, 12:461 Конкурсная комиссия допустила двух кандидатов к участию в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова
27.10.2021, 12:427 Интерактив: В очереди за ковидом 27.10.2021, 12:330 «Собственной персоной»: 100 дней Бориса Елкина 27.10.2021, 12:249 В Псковской области ужесточили правила перевозки пассажиров в автобусах 27.10.2021, 12:241 Андрей Калинин покидает пост главного федерального инспектора по Псковской области
27.10.2021, 12:073 Псковичей призвали не ремонтировать газовые приборы самостоятельно 27.10.2021, 12:030 Минздрав одобрил одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцин против гриппа 27.10.2021, 11:580 В одном из магазинов «Деревня Соловьи» сегодня действуют акционные цены 27.10.2021, 11:560 Налоговый вычет инвесторам и соглашение с Минфином обсудил бюджетный комитет областного Собрания
27.10.2021, 11:550 «Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на здравоохранение 27.10.2021, 11:467 Псковский губернатор призвал не терять драгоценное время при строительстве соцгородка 27.10.2021, 11:430 От коронавируса в Псковской области скончались еще четыре человека 27.10.2021, 11:381 Более 75 млн рублей получит Псковская область на поддержку системы здравоохранения
27.10.2021, 11:220 Пскович попался на краже алкоголя из магазина 27.10.2021, 11:180 «Урок цифры» Сбера прошли более 9 тысяч псковских школьников 27.10.2021, 11:146 Петербургская компания заплатит 3 млн рублей за незаконную продажу алкоголя в псковской кальянной 27.10.2021, 11:095 Настоятель печорского храма святителя Николая умер от COVID-19
27.10.2021, 11:016 «Яблоко» внесло в областное Собрание законопроект об изменении «муниципального фильтра» 27.10.2021, 10:570 Плохое самочувствие водителя стало причиной ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове 27.10.2021, 10:521 «Экосреда»: Товары ЭКО - осторожно, обман! 27.10.2021, 10:490 Официального трудоустройства работников кафе добились псковские налоговики
27.10.2021, 10:430 На трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организуют реверсивное движение 27.10.2021, 10:360 Новый вертолет санавиации прибыл в Псков 27.10.2021, 10:281 Автомобилист въехал в дерево в Псковской районе 27.10.2021, 10:260 Кабмин выделил более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности
27.10.2021, 10:100 Пассажир «Лады» скончался в больнице после ДТП в Псковском районе 27.10.2021, 10:060 Псковичку осудили за кражу косметики из магазина 27.10.2021, 10:000 Обладатель премии «Грэмми» станет гостем утреннего шоу на «Европе Плюс» 27.10.2021, 09:540 Автомобиль загорелся во время ремонта в Гдове
27.10.2021, 09:439 Коронавирус у детей сложно отличить от ОРВИ без теста - врач 27.10.2021, 09:320 Архивисты продолжат работу над интерактивной картой Псковской губернии 27.10.2021, 09:253 Личному составу псковского УФСИН представили нового руководителя 27.10.2021, 09:142 Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации коронавируса
27.10.2021, 09:0214 Мясорубка в горящем танке 27.10.2021, 09:002 Поствыборный пасьянс. Города особого назначения 27.10.2021, 09:000 В Пскове завершилось первенство по самбо среди десантников 27.10.2021, 08:384 Авиабилеты в Египет и Турцию подорожали до 450 тысяч рублей
27.10.2021, 08:190 Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки 27.10.2021, 08:0010 Эксперт заявил об отсутствии смертей от российской вакцины против COVID-19 27.10.2021, 07:400 Власти расширят программу антикризисных кредитов для бизнеса 27.10.2021, 07:240 Суд наказал псковича за отобранный у подростка телефон
27.10.2021, 07:072 В Псковской области более 10 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса 27.10.2021, 07:000 Более 280 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 26.10.2021, 23:030 Около 50 пешеходов попали под колеса автомобилей с начала года в Пскове 26.10.2021, 22:390 Новые детские площадки установили во дворах домов в Великих Луках
26.10.2021, 22:150 Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-проекте «Молодежная планка 60» 26.10.2021, 22:020 В Идрице перенесли официальное открытие монумента «Зарождение Знамени Победы» 26.10.2021, 21:323 В Псково-Печерском монастыре ввели ограничительные меры 26.10.2021, 21:051 Два объекта псковского музея будут временно закрыты
26.10.2021, 20:379 Интерактив: Беспредельные очереди на Рижском проспекте 26.10.2021, 20:140 Районы Псковской области получат паспорта готовности к отопительному сезону в ноябре 26.10.2021, 19:552 На время нерабочих дней в Калининградской области ввели локдаун 26.10.2021, 19:295 Два очага COVID-19 остаются активными в Псковской области
26.10.2021, 19:190 Кодовое слово просят придумать псковичей для телефонных консультаций в ПФР 26.10.2021, 18:565 Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели на территории всей России 26.10.2021, 18:390 Авиационную бомбу обнаружили в Псковской области 26.10.2021, 18:197 Школьница из Пскова участвует во всероссийском конкурсе красоты
26.10.2021, 18:150 Порхович дважды обокрал дом и угодил в исправительную колонию 26.10.2021, 18:005 Псковский «Максимус» отмечает 18-летие 26.10.2021, 17:504 ЖКХ-энтузиасты, меняющие мир, станут участниками пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 26.10.2021, 17:480 Посвященная особенным людям фотовыставка открылась в Пскове
26.10.2021, 17:320 В Усвятском районе перезахоронили останки 14 советских воинов 26.10.2021, 17:245 На реконструкцию Троицкого моста в Пскове направят 460 млн рублей 26.10.2021, 17:1713 Первый российский регион ввел комендантский час в период нерабочих дней 26.10.2021, 17:106 Превышение эпидпорога по ОРВИ в Псковской области регистрируется 22 неделю подряд
26.10.2021, 16:573 В Госдуме предложили уголовную ответственность для «бессовестных работодателей» 26.10.2021, 16:510 Туристский центр Псковской области разыграет три подарка 26.10.2021, 16:462 Центр Пскова может столкнуться с проблемами водоснабжения – эксперт 26.10.2021, 16:390 Псковичи могут выбрать, куда провести мобильную связь 4G
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru