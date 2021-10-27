Политика

ЦИК согласовал кандидатуры Игоря Сопова и Сергея Ковальчука

Центральная избирательная комиссия согласовала кандидатуры Игоря Сопова и Сергея Ковальчука для назначения членами Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Кандидатура Игоря Сопова была выдвинута губернатором Псковской области, Сергея Ковальчука - региональным парламентом. Заседание ЦИК, одним из пунктов повестки которого стало рассмотрение представленных кандидатур, состоялось сегодня, 28 октября.

«В этом году истекает срок полномочий избирательных комиссий 55 регионов. Сегодня мы предлагаем кандидатуры в состав двадцати из них. Большинство из кандидатов уже работали в этих избирательных комиссиях, их профессионализм не вызывает сомнений», - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, в Псковской области с 22 октября идет формирование нового состава Избирательной комиссии региона. Срок полномочий созыва 2016-2021 годов истекает 15 декабря.

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По закону не позднее чем за 45 дней до истечения срока полномочий избирательной комиссии губернатор Псковской области и региональный парламент должны принять решения о приеме предложений по формированию избирательной комиссии в новом составе.