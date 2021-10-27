Политика

В Госдуме заявили о невозможности называть глав регионов президентами

Слова «президент» не может быть в названии должности руководителя региона РФ, и эта позиция сохраняется в подготовленном федеральном законопроекте, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В регион приехал, там говорят: у нас все, губернатора не будет, будет глава. Вполне возможно. Если в уставе (региона) написано, пожалуйста, это оставляйте, за исключением одной истории со словом "президент"», - приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что «эта норма у нас какая была, такая осталась», и законопроект ее не будет изменять.

Ранее на заседании комитета депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов озвучил решение депутатов Госсовета Татарстана, которые не поддержали упомянутый проект закона. «Законопроект вторгается в полномочия субъектов, детализирует, не оставляет никаких возможностей для того, чтобы самостоятельно субъект выстраивал свою исполнительную структуру и законодательную работу, и главное возражение по руководителю субъекта», - сказал он.

Татарстан остается единственным субъектом РФ, где руководитель именуется президентом. Переименование высших должностей в регионах должно было завершиться к 2015 году, но Татарстан получил отсрочку, имея договор о разграничении полномочий с федеральным центром. Договор прекратил действие в 2017 году, но изменения в конституцию Татарстана внесены не были: в 2020 году Рустам Минниханов избрался на новый срок как президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют позицию, согласно которой главы регионов РФ не должны называться президентами, однако напомнил о региональной специфике Татарстана. «Конечно, позиция, скорее, в пользу того, чтобы здесь все было упорядоченно, конечно, должность президента должна быть одна», - сказал Песков.

Законопроект (1256381-7) «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» был внесен в Госдуму в конце сентября председателями комитетов по госстроительству обеих палат парламента Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Этот документ должен заменить действующий закон о системе органов власти в регионах.

Проект закона, в частности, предусматривает отмену ограничений на число губернаторских сроков (сейчас - не более двух), унификацию названия должностей руководителей регионов («глава субъекта»), сокращение срока представления регионами отзывов на законопроекты совместного ведения с 30 до 15 дней.

Также «с учетом единства системы публичной власти изменяется механизм ответственности главы региона: он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента», сказал Крашенинников. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор, отметил он.

После отрешения главы региона от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе, предусматривает инициатива.

Комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть данный законопроект в первом чтении 9 ноября.

На заседании комитета первый зампредседателя комитета от КПРФ Юрий Синельщиков заявил, что фракция воздержится при голосовании в первом чтении. А его коллега по должности в комитете Юрий Напсо, представляющий ЛДПР, отметил, что фракция поддержит инициативу. От представителей других думских фракций позиций озвучено не было.

Регионы РФ, которые уже успели прислать свои заключения на законопроект, «если говорить обобщенно поддерживают законопроект с замечаниями», сообщил Крашенинников.