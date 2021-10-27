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Политика

Комитет по законодательству рассмотрел изменения в закон о наградах Псковской области

27.10.2021 15:41|ПсковКомментариев: 0

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению собрались на первое в созыве заседание – все его участники, включая приглашенных лиц, при входе в зал заседаний продемонстрировали наличие QR-кодов о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Под председательством Алексея Севастьянова, начавшего работу с приветствия коллег и пожелания плодотворной деятельности, депутаты рассмотрели повестку из 29 вопросов.

Ряд законопроектов, которые депутаты рекомендовали принять в двух чтениях без каких-либо замечаний, был разработан органами исполнительной власти в целях приведения областного законодательства в соответствие с действующими федеральными нормами. Так, в законе «О закреплении за сельскими поселениями Псковской области вопросов местного значения городских поселений» меняется формулировка вопросов местного значения городского поселения по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте. В закон «Об аварийно-спасательной службе и аварийно-спасательных формированиях Псковской области» изменения вносятся в связи уточнением объема прав и обязанностей спасателей, а также установлением случаев освобождения от ответственности сотрудников аварийно-спасательных служб при проведении спасательных работ.

Информацию по законопроекту об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории области депутатам представил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Корректировка и дополнение правовых норм потребовалась в связи с установлением законодательной возможности вносить изменения в документацию по планировке территории, а также отменять эту документацию или отдельные ее части. «Сокращается время на согласование документации по планировке территорий», - озвучил практическое применение новых норм закона Сергей Грахов. Кроме того, руководитель органа исполнительной власти уточнил, что еще одна правка закона касается объектов энергетики и необходима для реализации объявленной программы догазификации домовладений. Депутаты поддержали законопроект.

Поддержку депутатов получила законодательная инициатива губернатора о расширении возможностей награждения граждан за заслуги перед регионом. Новая редакция закона «О наградах Псковской области» подразумевает награждение почетной грамотой губернатора не только трудовые, но и творческие коллективы. Расширяются основания для присвоения звания «Заслуженный меценат Псковской области» и увеличивается количество отраслевых почетных званий, присваиваемых в течение календарного года.

Члены комитета по законодательству также единогласно поддержали предложение спикера регионального парламента Александра Котова об исполнении гимна области на сессиях Собрания.

О предстоящем уменьшении численности Молодежного парламента коллегам доложил вице-спикер Виктор Остренко. Он пояснил, что решение принимается по аналогии с проведенным сокращением депутатского корпуса – в новый состав Молодежного парламента войдут 26 человек, половину из которых делегируют парламентские политические партии, вторую изберут по конкурсу. Дополнительных вопросов у членов комитета не возникло.

Федеральную законодательную инициативу, одним из авторов которой является сенатор от Псковской области Андрей Турчак, членам комитета представил председатель комитета Алексей Севастьянов. «Речь идет о камерах фотовидеофиксации, - уточнил депутат. - Много штрафов автовладельцы сейчас оспаривают, потому что нет четких критериев, где и как должны быть установлены камеры на дорогах. Надо навести порядок в этом вопросе». Законопроект, который предлагает уполномочить правительство разработать требования к установке камер фотовидеофиксации, поддержали все члены комитета.

Также депутаты рассмотрели вопросы, связанные с персональным составом комиссий Собрания, назначением представителей Собрания в квалификационной комиссии при адвокатской палате, делегированием депутатов в состав постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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