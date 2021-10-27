Борис Елкин опередил соперника по итогам выступления в рамках конкурса на пост сити-менеджера

Кандидат на пост главы администрации города Пскова Борис Елкин по итогам выступления получил 30 баллов от конкурсной комиссии 27 октября. Второй претендент на эту должность - заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов - получил 19 баллов.
Присутствующие проголосовали за принятие окончательных результатов слушания.
В заседании под председательством главы Пскова Елены Полонской также приняли участие председатель комитета по контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, заместитель главы города Владимир Воробьев, первый заместитель руководителя аппарата администрации региона – начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова.
Напомним, к конкурсу были допущены два кандидата. Заявку на участие также подавал первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Сергей Федоров. Однако ему было отказано в участии в связи с предоставлением неполного пакета документов.