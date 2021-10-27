Политика

Борис Елкин опередил соперника по итогам выступления в рамках конкурса на пост сити-менеджера

Кандидат на пост главы администрации города Пскова Борис Елкин по итогам выступления получил 30 баллов от конкурсной комиссии 27 октября. Второй претендент на эту должность - заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов - получил 19 баллов.

Присутствующие проголосовали за принятие окончательных результатов слушания.

«Данный вопрос будет направлен на заседание правового комитета Псковской городской Думы, после чего вопрос будет вынесен на сессию гордумы, которая состоится 29 октября», - резюмировала Елена Полонская.

В заседании под председательством главы Пскова Елены Полонской также приняли участие председатель комитета по контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, заместитель главы города Владимир Воробьев, первый заместитель руководителя аппарата администрации региона – начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова.

Напомним, к конкурсу были допущены два кандидата. Заявку на участие также подавал первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Сергей Федоров. Однако ему было отказано в участии в связи с предоставлением неполного пакета документов.