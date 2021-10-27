Политика

Олег Брячак предлагал более 70 законопроектов по улучшению жизни псковичей

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак предлагал более 70 законопроектов по улучшению жизни в Псковской области. Об этом сообщили на тематической конференции, которая прошла в честь юбилея партии 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, Олег Брячак предлагал:

расширить возможность распоряжаться средствами материнского капитала. Депутат предложил дать возможность семьям с детьми-инвалидами покупать на средства маткапитала товары и услуги для социальной адаптации ребенка;

компенсировать полную стоимость приобретенного инвалидом за собственный счет технического оборудования или услуги.

обеспечить бесплатный проезд детям из многодетных семей до 18 лет в пригородных автобусах.

Отмечается, что указанные инициативы не поддержала партия власти.

Кроме того, лидер регионального отделения партии подчеркнул, что за улучшение жизни горожан борются не только в Псковской области. По его словам, политику партии поддерживают очень многие люди, которые имеют высокую общественную оценку, имеют множество государственных наград и большой опыт в разных сферах деятельности.

Членами и сторонниками «Справедливой России - Патриоты - За правду» являются: писатель Захар Прилепин, специалист в области ЖКХ, депутат Госдумы РФ Галина Хованская, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Валерий Газзаев, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы РФ Елена Драпеко, а также актер, сценарист, кинорежиссер, специальный председатель МИД России по вопросам Российско-Американских гуманитарных отношений Стивен Сигал и другие.

«Мы работали и продолжаем работать во благо наших граждан, защищать их права на политических аренах», - заключил Олег Брячак.