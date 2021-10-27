Олег Брячак предлагал более 70 законопроектов по улучшению жизни псковичей

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак предлагал более 70 законопроектов по улучшению жизни в Псковской области. Об этом сообщили на тематической конференции, которая прошла в честь юбилея партии 28 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В частности, Олег Брячак предлагал:
Отмечается, что указанные инициативы не поддержала партия власти.
Кроме того, лидер регионального отделения партии подчеркнул, что за улучшение жизни горожан борются не только в Псковской области. По его словам, политику партии поддерживают очень многие люди, которые имеют высокую общественную оценку, имеют множество государственных наград и большой опыт в разных сферах деятельности.
Членами и сторонниками «Справедливой России - Патриоты - За правду» являются: писатель Захар Прилепин, специалист в области ЖКХ, депутат Госдумы РФ Галина Хованская, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Валерий Газзаев, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы РФ Елена Драпеко, а также актер, сценарист, кинорежиссер, специальный председатель МИД России по вопросам Российско-Американских гуманитарных отношений Стивен Сигал и другие.
«Мы работали и продолжаем работать во благо наших граждан, защищать их права на политических аренах», - заключил Олег Брячак.