Политика

КПРФ поздравила псковичей со 104-й годовщиной Октябрьской революции

Областной комитет КПРФ поздравил псковичей с праздником Великой Октябрьской социалистической революции. Поздравление опубликовано на сайте партии.

«Под знаменами Великого Октября наша страна в кратчайшие сроки искоренила неграмотность, отстроила города и заводы, создала колхозы и совхозы, укрепила Советскую Армию и победила фашизм, освоила целину и проложила дорогу в космос. Путь, указанный Владимиром Ильичем Лениным, не потерял своей актуальности и правоты. На прошедших выборах КПРФ одержала моральную победу. Миллионы людей поддержали нашу программу "За сильную, Справедливую, Социалистическую Россию - СССР!". Мы убеждены, социализм - будущее нашей Родины. И только совместная работа, стойкость и вера в Победу приведут Россию к социализму!» - говорится в обращении члена ЦК КПРФ, первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко.

Он пожелал псковичам крепкого всем здоровья, стойкости духа и благополучия.