Политика

Валерий Филимонов приступил к работе в качестве помощника Андрея Турчака

Экс-начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов приступил к работе в качестве помощника первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в Instagram.

Армен Мнацаканян провел рабочую встречу с Валерием Филимоновым сегодня, 8 ноября. «В нашем регионе Валерий Игоревич в представлениях не нуждается, к работе в новом качестве уже приступил. Коротко пояснил ему текущее положение дел по обращениям граждан, механизмы реагирования, в том числе и через федеральный уровень», - отметил он. ​

«Уверен, вместе с Валерием Филимоновым мы сможем помогать ускорять решения вопросов, с которыми к нашему сенатору обращаются жители области», - резюмировал Армен Мнацаканян.