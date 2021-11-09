Политика

Юрий Сорокин: Парламентские часы помогают в решении актуальных проблем

Парламентские часы в региональном парламенте помогают решать актуальные проблемы жителей Псковской области. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Все время после парламентских часов получали положительный эффект, всегда был отклик от исполнительной власти, - отметил он. - Всегда это помогало. Мы показываем, что государственная власть видит проблему, после этого принимаются решения. Каждый парламентский час заканчивается конкретными предложениями. Не скажу, что на 100% любая проблема уходит, но однозначно есть изменения в лучшую сторону».

Юрий Сорокин напомнил, что, например, после парламентского часа, посвященного отключениям электроэнергии из-за штормовой погоды, были приняты решения на уровне Северо-Запада об изменении инвестиционной политики энергетиков.

«Они сейчас планомерно занимаются обновлением сетей, увеличивают закупки спецтехники. Это приносит пользу», - резюмировал он.