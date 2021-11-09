Политика

Юрий Сорокин объяснил, почему «Единая Россия» забрала руководящие посты в областном Собрании

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Пскове Юрий Сорокин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил, почему единороссы заняли все руководящие посты в региональном парламенте.

«Победитель забирает все, - сказал он. - Это закон жизни, который отменить трудно. Не нужно забывать, что многие представители оппозиции получили должности заместителей руководителей, кабинеты и заработную плату из бюджета области. "Единая Россия" готова поделиться "портфелями". В течение пяти предстоящих лет все может измениться. Если вспомните предыдущий созыв, там были ротации, были перемены. Думаю, и в новом созыве будет происходить подобное».

Юрий Сорокин подчеркнул, что депутаты от «Единой России», занявшие руководящие посты в областном Собрании, - это ответственные люди, имеющие большой опыт и знающие эту работу. «И мы точно не навредим», - заключил он.