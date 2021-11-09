Политика

Юрий Сорокин: Сокращение числа депутатов в областном Собрании - своевременное решение

Сокращение числа депутатов пошло на пользу региональному парламенту, считает вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой Россия» Юрий Сорокин. Такое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«На мой взгляд, сокращение числа депутатов в региональном парламенте - это своевременное и правильное решение, которое отвечает всем актуальным вызовам времени - прокомментировал Юрий Сорокин. - В первую очередь, это повышает ответственность депутатов перед своими избирателями. Мы периодически слышим замечания со стороны наших оппонентов, которые сомневаются в эффективности работы Собрания при небольшом числе депутатов. Но все эти опасения совершенно беспочвенны. Здесь как раз тот случай, когда важнее не количество, а качество. Если в парламенте будут профессионалы - люди, которые понимают свою ответственность, и знают, что делать для решения конкретных проблем - то такой законодательный орган будет максимально эффективен. И я убежден, что сейчас у нас сложился именно такой депутатский корпус».

Вице-спикер обратил внимание на то, что региональный парламент не должен мешать работать исполнительной власти. «Я глубоко убежден, что исполнительная власть – это лидер в развитии региона и в решении важнейших стратегических задач. И здесь важно, что региональный парламент и администрация области действуют сообща, выстраивая конструктивный диалог. Вместе с исполнительностью властью Псковской области депутатский корпус ориентируется на руководство страны - на президента и правительство. Наша общая задача - повышение уровня жизни людей, и мы вместе поступательно работаем в этом направлении», - поделился он мнением.

«Сейчас в Псковском областном Собрании сложилась ситуация, когда "Единая Россия" в большинстве. Это позволяет нам принимать решения, которые полезны жителям нашего региона. И я убежден: то, что мы сделали за прошедшие годы, заметно улучшило жизнь в Псковской области», - резюмировал Юрий Сорокин.