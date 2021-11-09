Политика

Юрий Сорокин: Конструктивные отношения парламента с администрацией позволяют региону динамично развиваться

Конструктивные отношения регионального парламента с исполнительной властью Псковской области позволяют региону динамично развиваться, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«На протяжении последних как минимум десяти лет конструктивные отношения депутатского корпуса с исполнительной властью Псковской области позволяют нашему региону динамично развиваться, - сказал Юрий Сорокин. - Можно привести множество примеров в подтверждение этому: в порядок приводится улично-дорожная сеть, в муниципалитетах появляются детские и спортивные площадки, в порядок приведены учреждения здравоохранения, в них появилось новейшее оборудование».

Парламентарий подчеркнул, что такая плодотворная работа с администрацией области организована благодаря составу депутатов и спикеру Собрания Александру Котову, который «эффективно выстраивает отношения с исполнительной властью».

«Надеюсь, в текущем, новом, созыве такие рабочие и плодотворные отношения сохранятся. Ведь в 90% случаев исполнительная власть прислушивается к депутатам. А это очень ценно и важно, - от этого и зависит развитие нашего региона и в конечном итоге - благополучие всех жителей», - заключил Юрий Сорокин.