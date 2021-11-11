Политика

Юрий Сорокин о статусе депутата и взаимодействии властей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 ноября. Гостем студии стал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», руководитель общественной приемной партии, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Ведущий Олег Добрынин побеседовал с ним о сокращении численности депутатов в региональном парламенте, о статусе депутата, парламентских часах, а также о взаимодействии законодательной и исполнительной власти.

- В предыдущем созыве Псковского областного Собрания было 44 депутата, в текущем – 26. Как вы считаете, сокращение числа депутатов пошло на пользу областному Собранию? Комфортнее работать в усеченном составе?

- Однозначно комфортно. На мой взгляд, сокращение числа депутатов в региональном парламенте — это своевременное и правильное решение, которое отвечает всем актуальным вызовам времени. В первую очередь, это повышает ответственность депутатов перед своими избирателями. Мы периодически слышим замечания со стороны наших оппонентов, которые сомневаются в эффективности работы Собрания при небольшом числе депутатов. Но все эти опасения совершенно беспочвенны. Здесь как раз тот случай, когда важнее не количество, а качество. Если в парламенте будут профессионалы - люди, которые знают, что необходимо делать для решения конкретных проблем - то такой законодательный орган будет максимально работоспособным. И я убежден, что у нас сложился именно такой депутатский корпус. Сейчас в нем 26 депутатов - компетентные люди, нацеленные на результат.

При этом мы понимаем, что решить некоторые задачи будет непросто. Это возможно только в тесном взаимодействии законодательной и исполнительной власти, которая является лидером в развитии региона и в решении важнейших стратегических задач. И здесь важно, что региональный парламент и администрация области действуют сообща, выстраивая конструктивный диалог и ориентируясь на руководство страны - на президента и правительство. Наша общая задача - повышение уровня жизни людей, и мы вместе работаем в этом направлении. Сейчас в Псковском областном Собрании сложилась ситуация, когда "Единая Россия" в большинстве. Это позволяет нам принимать решения, которые полезны жителям нашего региона. И я убежден: то, что мы сделали за прошедшие годы, заметно улучшило жизнь в Псковской области.

- Для чего вы стали депутатом? Зачем вам этот статус?

- Мне нравится помогать людям, и я делаю это от чистого сердца. Ко мне регулярно обращаются жители и через Общественную приемную "Единой России", и в социальных сетях. Ни одно сообщение я не оставляю без ответа. Это один из главных принципов в моей работе. Людей волнуют вопросы, которые касаются почти всех сфер жизни, и вместе с жителями мы стараемся находить конкретные решения. Например, творческие коллективы обращаются ко мне с просьбой помочь в организации их поездки на важный конкурс, и я оказываю такую поддержку. Бывает, просят приобрести музыкальные инструменты или спортивный инвентарь, - содействую и здесь. И таких примеров много.

- Помогать людям – миссия замечательная. Этим должен руководствоваться каждый депутат и любой человек, который идет во власть. Вы не просто депутат, но и один из руководителей регионального парламента. На первой сессии коллеги избрали вас заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов. Любопытно, что все должности председателей комитетов, вице-спикеров достались депутатам от «Единой России». С чем это связано? У оппозиции нет достойных кандидатов?

- Сказать, что у оппозиции нет достойных кандидатов – неправильно. Безусловно, среди наших оппонентов есть достойные, уважаемые люди, обладающие знаниями, компетенциями в разных сферах. Но я напомню известное выражение - победитель получает все. Это закон жизни, который отменить трудно. При этом не нужно забывать - многие представители оппозиции получили штатные должности заместителей руководителей комитетов в региональном парламенте и заработную плату из бюджета области. Если вы вспомните предыдущий созыв, то в нем были ротации, перемены. Это абсолютно нормальный, рабочий процесс. И в течение пяти предстоящих лет многое может измениться. А что касается депутатов от «Единой России», занявших руководящие посты в Собрании, я убежден, что это ответственные люди, имеющие большой опыт и знающие эту работу.

- Слова, которые приписывают Борису Грызлову: «Парламент – не место для дискуссий». Сейчас у «Единой России» в региональном парламенте большинство. При таком соотношении сил останется ли место для дискуссий, для плюрализма мнений?

- Место для дискуссий в нашем региональном парламенте было всегда. Этот принцип сохранен и в новом созыве. Тем более, что существует множество актуальных тем, волнующих общество. Вопросы ЖКХ, дорожного хозяйства, экологии, социальной сферы – это лишь малая часть тем, которые мы детально рассматриваем в ходе парламентских часов. Кстати, на прошлой октябрьской сессии мы обсуждали организацию мобильной связи в регионе: была бурная дискуссия со множеством мнений.

- Нужны ли так называемые «десятиминутки гнева» или это пар в свисток, чтобы выйти и попиариться?

- Выносить гнев в публичное пространство, на мой взгляд, неправильно. Ведь любая критика должна быть конструктивной. Другими словами, нужно придерживаться правила: критикуешь – предлагай. Если обозначил проблему – предложи свое решение. Только при таком подходе наша работа будет иметь максимальную эффективность. К сожалению, в прошлом созыве мы практически не слышали взвешенных заявлений в ходе десятиминутных выступлений от фракций.

- Парламентские часы, на ваш взгляд, это возможность решить проблему или только обсудить ее?

- Безусловно, парламентские часы – это реальный инструмент для решения тех вопросов и проблем, с которыми к нам в ходе депутатских приемов обращаются жители. Эффект очевиден – это, в первую очередь, оперативный отклик со стороны исполнительной власти региона. По итогам обсуждений администрация области получает от нас предложения и принимает конкретные управленческие решения. Приведу лишь один пример. После парламентского часа, посвященного отключениям электроэнергии из-за штормовой погоды, были приняты решения на уровне Северо-Западного федерального округа об изменении инвестиционной политики энергетиков. Сейчас они планомерно занимаются обновлением сетей, увеличивают закупки спецтехники.

- Работа над бюджетом 2022 года уже началась?

- Да, соответствующие документы поступили, работа начинается. Тревожных моментов нет, но имеются некоторые уточняющие вопросы к параметрам проекта бюджета, и это нормальное явление. Всегда есть аспекты, которые требуют дополнительной проработки, и в которых предстоит разобраться в том числе и согласительной комиссии.

- Как оцениваете работу двух ветвей власти: Псковского областного Собрания и администрации региона? В том числе и по подготовке основного финансового документа.

- На протяжении последних как минимум десяти лет конструктивные отношения между этими двумя ветвями власти позволяют нашему региону динамично развиваться. Можно привести множество примеров в подтверждение этому: в порядок приводится улично-дорожная сеть, в муниципалитетах появляются детские и спортивные площадки, ведется модернизация учреждений здравоохранения. Плодотворная работа с администрацией организована благодаря составу депутатов и спикеру Собрания Александру Котову, который эффективно выстраивает отношения с исполнительной властью. Надеюсь, в текущем, новом, созыве эта тенденция сохранится. Ведь в большинстве случаев администрация прислушивается к депутатам. И это очень ценно и важно: от этого и зависит развитие нашего региона и в конечном итоге - благополучие всех жителей.