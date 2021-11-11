В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР

Совет Федерации добрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Заместитель председателя социального комитета СФ, представляющая интересы Псковской области, Елена Бибикова сообщила, что бюджет Пенсионного фонда пополнят конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, пишет РИА Новости.
Кроме того, бюджет ПФР пополнят средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.