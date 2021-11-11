Политика

Анну Кузнецову утвердили на пост врио замсекретаря генсовета «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума генсовета.

«Председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии… На этой должности она будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приемных. В том числе – руководить комиссией президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву», - цитирует Андрея Турчака РИА Новости.

Позже стало известно, что единороссы единогласно утвердили кандидатуру Анны Кузнецовой на должность временно исполняющей обязанности заместителя секретаря генсовета партии.