Политика

Генпрокуратура потребовала ликвидировать международный «Мемориал»

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать международную организацию «Мемориал» (признана в России НКО-иноагентом). Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Мемориал».

«Мы получили от Верховного суда уведомление, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного «Мемориала» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации)», — говорится в сообщении.

В «Мемориале», комментируя иск, заявили, что «закон (об иноагентах - ред.) изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями». В правозащитном центре напомнили, что неоднократно настаивали на отмене закона, но пока тот существует, «Мемориал» вынужден исполнять его требования.

«Мемориал» считает, что никаких законных оснований для ликвидации организации нет. «Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал"», — отмечается в сообщении.

Судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоится 25 ноября.