Политика

Новый депутат Псковской гордумы Валентина Александрова рассказала о своем стиле общения

Депутат Псковской городской Думы (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») Валентина Александрова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15 ноября рассказала о своем стиле общения.

На вопрос ведущего о том, будет ли она в своей депутатской деятельности придерживаться стиля общения экс-депутат гордумы Олега Брячака, Валентина Александрова подчеркнула, что стиль общения – это индивидуальная форма поведения человека.

«Лично мне близок стиль общения, который поддерживает нормальный психологический климат в коллективе, который способствует открытому высказыванию своего мнения и, конечно, достижению намеченной цели», - поделилась она.

Кроме того, депутат прокомментировала вопрос о влиянии партии на ее решения. «Я представляю партию "Справедливая Россия" и, конечно, есть определенные позиции по социально-значимым вопросам, которые требуют согласования - это естественно, а самое основное, конечно, это позиция и интересы граждан», - сказала Валентина Александрова.

«Я буду максимально посвящать себя депутатской деятельности, но параллельно буду работать на своем основном рабочем месте, так как это источник моего дохода», - резюмировала она.