Политика

Валентина Александрова: Депутат должен слушать, слышать и защищать права избирателей

Депутат должен слушать, слышать и защищать права избирателей. Такое мнение высказала депутат Псковской городской Думы (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») Валентина Александрова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15 ноября.

«Так как депутат – это лицо, представляющее интересы избирателей, он должен слушать и слышать, защищать их права, - отметила она. - Любая деятельность депутата должна быть направлена на улучшение жизни горожан. Что для этого нужно делать? Прежде всего, общаться с людьми. Нужно рассматривать поступившие от них вопросы, жалобы, предложения, потом способствовать в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению, при необходимости вносить предложения в городскую Думу и администрацию города».

Валентина Александрова рассказала, что для работы она выбрала два комитета: комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму и комитет по ЖКХ и благоустройству, поскольку живет такой же жизнью, как и 90% населения города. «Считаю, что вопросы здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ более проблемные и всегда требуют пристального внимания», - подчеркнула депутат.

Валентина Александрова также добавила, что намерена уделить особое внимание проблемам окраинных районов города: Любятово, Псковкирпич, Завокзалье, Кресты.