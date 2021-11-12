Политика

Валентина Александрова: Псковская гордума работает как единый отлаженный механизм

Псковская городская Дума работает как единый отлаженный механизм. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») Валентина Александрова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15 ноября.

«Я приняла участие в первой для меня сессии городской Думы, - отметила она. - И несмотря на то, что большинство составляет партия власти, Дума работает как единый отлаженный механизм на благо жителей города. Депутаты имеют возможность высказать свою позицию, учитывается мнение каждого и принимается коллегиальное решение».

На вопрос о том, каким она видит свое будущее, планирует ли продолжать подниматься по ступенькам депутатской карьеры, Валентина Александрова ответила: «Поживем – увидим, время покажет. Для меня главное не то, как я буду продвигаться, а то, что я буду продвигать… На благо наших жителей и процветания нашего города».