Политика

Валентина Александрова рассказала о региональных проектах «Справедливой России»

Депутат Псковской городской Думы (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») Валентина Александрова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15 ноября рассказала о партийных проектах.

«Так как я человек с активной жизненной позицией, мне всегда хочется принимать участие в добрых, созидательных проектах, - поделилась Валентина Александрова. - Эти проекты воплощены были в разные годы. Одним из первых был в начале 2000 года культурно-исторический проект "Любятово - история и современность" при поддержке комитета по делам молодежи. Время было такое… Жители города и окраинного микрорайона особенно нуждались во внимании, объединении даже… Так мне чувствовалось тогда… Проект объединил в себе представителей общественности микрорайона, старшее поколение, участвовал Совет ветеранов, учреждения образования (детский сад, лицей № 23, школа №17), предпринимателей и представителей церкви, участвовал отец Владимир Попов, настоятель Любятовского храма и детский церковный хор».

Депутат рассказала, что целью проекта стало объединение общества, населения микрорайона (молодежи, пожилых людей, предпринимателей) и просветительская идея.

«Проект содержал подробную информацию об истории Любятово, известных людях, которые жили на этой земле и служили городу, использовались различные формы подачи материала. А современная история была представлена общественными организациями и учебными заведениями, которые так же интересно представляли уже современное время жизни в микрорайоне. Помощь в проведении этого мероприятия оказали местные предприниматели. Объединяющим было то, что все, кто принимал участие, с радостью вносили свой посильный вклад в общее дело», - сообщила депутат.

Кроме того, Валентина Александрова напомнила о партийном проекте «Краса губернии» (2010 год).

«К бывшему руководителю регионального отделения партии "Справедливая России" и экс-депутату областного Собрания М. В. Брячаку обратились садоводы области с просьбой понять и поддержать их в решении проблем СНТ. Партия внесла законопроект в областное Собрание для рассмотрения в проект бюджета области (заложить финансирование для поддержки СНТ: ремонт дорог, линии электропередач, мелиоративные работы). В рамках работы над законопроектом появился новый проект. Сначала он назывался "Моя любимая дача", в котором принимали участия СНТ садоводы-дачники, а потом он перерос в большой областной проект "Краса губернии", в котором принимали участие не только дачники, но и жители районов области, которые имели придомовые участки, трудились на земле. Присылали заявки, звонили. Мы к ним приезжали, встречались, оценивали по различным номинациям их труд ("Лучший ландшафтный дизайн", "Мисс клумба-оригинальность", "Малая архитектура", "Применение обычных материалов необычным способом"), потом мы организовывали большую встречу с участниками проекта и местными жителями. На встрече всегда была организована фотовыставка. Мы рассказывали соседям об их же соседях, о том какие они талантливые, трудолюбивые, многогранные. Люди обменивались опытом. И самое главное и интересное, что проект перерос не только в прославляющий труд человека, но и в благотворительный проект. Потому что заканчивали мы сезон осенью в Великолукском районе и труженики дач и хозяйств с радостью делились выращенной продукцией. А мы доставляли ее с не меньшей радостью в Красный Крест, для пожилых и нуждающихся людей. Таким образом мы работали с замечательными трудолюбивыми, творческими, красивыми людьми, которые очень ценят и радуются вниманию, которые есть и будут красой нашей губернии, нашей России» - рассказала Валентина Александрова.

Кроме того, депутат намерена продолжать проект по заботе о старшем поколении. «Это организация питания, помощи пожилым, одиноким людям. Этот проект уже действовал, были спонсоры. Сейчас он закончился. Хотелось бы, чтобы он продолжался. Нужна финансовая помощь. Это проект псковских предпринимателей. Хотелось бы его поддержать, чтобы он не угас», - добавила она.