Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
доставка еды в пскове
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Моя История вкусных завтраков
Благоустройство для всех
Дима Билан юбилейный тур
Мифы о стоматологах развеяны
работа затылком
Концерт рок-группы «Ария»
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
горводоканал успехи и планы
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Политика 12.11.2021 09:000 Поствыборный пасьянс. Карта системной оппозиции 15.11.2021 20:160 Валентина Александрова рассказала о региональных проектах «Справедливой России» 15.11.2021 18:240 Новый депутат Псковской гордумы Валентина Александрова рассказала о своем стиле общения 15.11.2021 17:113 Валентина Александрова: Псковская гордума работает как единый отлаженный механизм 15.11.2021 14:540 Валентина Александрова: Депутат должен слушать, слышать и защищать права избирателей 15.11.2021 12:510 «Гайд-парк»: Валентина Александрова о приоритетах муниципального депутата. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 08.11.2021 19:007 Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35% 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3717 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1530 Псковский губернатор привился от коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Валентина Александрова рассказала о региональных проектах «Справедливой России»

15.11.2021 20:16|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») Валентина Александрова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15 ноября рассказала о партийных проектах.

«Так как я человек с активной жизненной позицией, мне всегда хочется принимать участие в добрых, созидательных проектах, - поделилась Валентина Александрова. - Эти проекты воплощены были в разные годы. Одним из первых был в начале 2000 года культурно-исторический проект "Любятово - история и современность" при поддержке комитета по делам молодежи. Время было такое… Жители города и окраинного микрорайона особенно нуждались во внимании, объединении даже… Так мне чувствовалось тогда… Проект объединил в себе представителей общественности микрорайона, старшее поколение, участвовал Совет ветеранов, учреждения образования (детский сад, лицей № 23, школа №17), предпринимателей и представителей церкви, участвовал отец Владимир Попов, настоятель Любятовского храма и детский церковный хор».

Депутат рассказала, что целью проекта стало объединение общества, населения микрорайона (молодежи, пожилых людей, предпринимателей) и просветительская идея.

«Проект содержал подробную информацию об истории Любятово, известных людях, которые жили на этой земле и служили городу, использовались различные формы подачи материала. А современная история была представлена общественными организациями и учебными заведениями, которые так же интересно представляли уже современное время жизни в микрорайоне. Помощь в проведении этого мероприятия оказали местные предприниматели. Объединяющим было то, что все, кто принимал участие, с радостью вносили свой посильный вклад в общее дело», - сообщила депутат.

Кроме того, Валентина Александрова напомнила о партийном проекте «Краса губернии» (2010 год).

«К бывшему руководителю регионального отделения партии "Справедливая России" и экс-депутату областного Собрания М. В. Брячаку обратились садоводы области с просьбой понять и поддержать их в решении проблем СНТ. Партия внесла законопроект в областное Собрание для рассмотрения в проект бюджета области (заложить финансирование для поддержки СНТ: ремонт дорог, линии электропередач, мелиоративные работы). В рамках работы над законопроектом появился новый проект. Сначала он назывался "Моя любимая дача", в котором принимали участия СНТ садоводы-дачники, а потом он перерос в большой областной проект "Краса губернии", в котором принимали участие не только дачники, но и жители районов области, которые имели придомовые участки, трудились на земле. Присылали заявки, звонили. Мы к ним приезжали, встречались, оценивали по различным номинациям их труд ("Лучший ландшафтный дизайн", "Мисс клумба-оригинальность", "Малая архитектура", "Применение обычных материалов необычным способом"), потом мы организовывали большую встречу с участниками проекта и местными жителями. На встрече всегда была организована фотовыставка. Мы рассказывали соседям об их же соседях, о том какие они талантливые, трудолюбивые, многогранные. Люди обменивались опытом. И самое главное и интересное, что проект перерос не только в прославляющий труд человека, но и в благотворительный проект. Потому что заканчивали мы сезон осенью в Великолукском районе и труженики дач и хозяйств с радостью делились выращенной продукцией. А мы доставляли ее с не меньшей радостью в Красный Крест, для пожилых и нуждающихся людей. Таким образом мы работали с замечательными трудолюбивыми, творческими, красивыми людьми, которые очень ценят и радуются вниманию, которые есть и будут красой нашей губернии, нашей России» - рассказала Валентина Александрова.

Кроме того, депутат намерена продолжать проект по заботе о старшем поколении. «Это организация питания, помощи пожилым, одиноким людям. Этот проект уже действовал, были спонсоры. Сейчас он закончился. Хотелось бы, чтобы он продолжался. Нужна финансовая помощь. Это проект псковских предпринимателей. Хотелось бы его поддержать, чтобы он не угас», - добавила она.

Теги: #Гордума #Справедливая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 56 человек
15.11.2021, 20:160 Валентина Александрова рассказала о региональных проектах «Справедливой России» 15.11.2021, 20:000 Второй этап профилактической операции «Дети России» стартовал в Псковской области 15.11.2021, 19:380 Большинство респондентов ПЛН выступили против доносов в прокуратуру на антипрививочников 15.11.2021, 19:170 Заключен контракт на ремонт улицы Труда в Пскове
15.11.2021, 19:010 В Пскове определили лучшие учреждения профессионального образования 15.11.2021, 18:491 Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль борьбу с COVID-19 15.11.2021, 18:310 Печерянин убил гостя кирпичом и вывез тело на болото 15.11.2021, 18:240 Новый депутат Псковской гордумы Валентина Александрова рассказала о своем стиле общения
15.11.2021, 18:142 Интерактив: Сказка без счастливого конца 15.11.2021, 17:540 Мужчина погиб в результате пулевого ранения в Великих Луках 15.11.2021, 17:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Есть теперь объект культурный меж поребриком и урной... 15.11.2021, 17:330 Более 10 учреждений культуры Псковской области принимают «Пушкинскую карту»
15.11.2021, 17:180 Псковские школьники победили в конкурсе «Большая перемена» 15.11.2021, 17:113 Валентина Александрова: Псковская гордума работает как единый отлаженный механизм 15.11.2021, 17:002 Итоги работы по патриотическому воспитанию молодежи обсудят в Общественном пресс-центре ПЛН 15.11.2021, 16:397 ПЛН остается самым популярным новостным сайтом в Псковской области - Яндекс
15.11.2021, 16:311 В Пскове заменят лифты в семи многоэтажных домах 15.11.2021, 16:292 Помидоры и огурцы подорожали в Псковской области почти на 60% за месяц 15.11.2021, 16:180 Псковский туроператор вышел в полуфинал всероссийского конкурса 15.11.2021, 16:090 На создание инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» направили более 700 млн рублей
15.11.2021, 16:040 Работы по замене лифтов в Пскове планируют завершить до декабря  15.11.2021, 16:000 В Пскове продолжается ремонт дворов 15.11.2021, 15:463 Интерактив: Нашествие наркоманов   15.11.2021, 15:410 Псковичам напомнили, как получить скидку при замене водительских прав
15.11.2021, 15:383 Борис Елкин рассказал историю появления в Пскове «охранных» голубей 15.11.2021, 15:260 Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной 15.11.2021, 15:210 «Титан-Полимер» ищет партнеров для создания цифровых экоуроков для школьников 15.11.2021, 15:110 Очей очарование: кружево и шелк гостевого дома «У Покровки»
15.11.2021, 15:044 Лжереальность 15.11.2021, 15:030 Путин отменил указ об отнесении части Карелии к Крайнему Северу 15.11.2021, 14:570 Псковские специалисты развеяли популярные мифы о зубных врачах 15.11.2021, 14:540 Валентина Александрова: Депутат должен слушать, слышать и защищать права избирателей
15.11.2021, 14:531 «Лебединое озеро» на сцене псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ 15.11.2021, 14:480 В Великолукском районе работник фермерского хозяйства погиб на производстве 15.11.2021, 14:456 Темпы прививочной кампании от COVID-19 в Псковской области выросли на 9% 15.11.2021, 14:380 «Постскриптум»: О готовности Пскова к первым заморозкам, QR-кодах и муниципальном фильтре. ВИДЕО
15.11.2021, 14:380 Следственное управление проводит проверку по факту гибели рабочего на заводе «Судома» 15.11.2021, 14:350 Стали известны имена победительниц конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» 15.11.2021, 14:211 Почти на 2% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области 15.11.2021, 14:200 Псковские росгвардейцы изъяли 7 единиц оружия за неделю
15.11.2021, 14:020 Рабочий погиб на лесозаводе в Дедовичском районе 15.11.2021, 13:500 Псковский проект «Экомышление» планируют расширить на детей дошкольного возраста 15.11.2021, 13:470 СберБанк запускает ипотеку на залоговые квартиры 15.11.2021, 13:390 Псковские приставы предлагают консультации должникам по алиментам
15.11.2021, 13:270 Мошенники обманули великолучанина под предлогом продажи земельного участка 15.11.2021, 13:120 «Титан-Полимер» продолжит поддерживать проект «Экомышление» в 2022 году 15.11.2021, 13:100 Мокрый снег ожидается в Псковской области 16 ноября 15.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
15.11.2021, 13:011 Псковский драмтеатр подготовил гайд по «Потапов-фесту» 15.11.2021, 12:510 «Гайд-парк»: Валентина Александрова о приоритетах муниципального депутата. ВИДЕО 15.11.2021, 12:400 Спортсменку из Острова включили в состав сборной России по легкой атлетике 15.11.2021, 12:240 Великолукские хулиганы выбросили детские качели в канаву
15.11.2021, 12:100 Проблемные вопросы подготовки кадров обсудили на конференции ФСИН в Пскове 15.11.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Валентиной Александровой 15.11.2021, 11:536 Почти 290 человек в Псковской области заразились COVID-19 за сутки, семеро скончались 15.11.2021, 11:460 К 100-летию хора Псково-Печерского монастыря снимут фильм-концерт
15.11.2021, 11:420 Детский игровой комплекс отремонтировали на Золотой набережной в Пскове 15.11.2021, 11:350 Почти 1800 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 15.11.2021, 11:300 «Постскриптум»: О готовности Пскова к первым заморозкам, QR-кодах и муниципальном фильтре 15.11.2021, 11:220 Двух нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД в Великих Луках
15.11.2021, 11:1810 Руководство ПсковГУ планирует ввести QR-коды для посещения вуза 15.11.2021, 11:150 Псковский спортсмен в Рязани готовится к дебюту в профессиональном боксе 15.11.2021, 11:133 Экс-главу администрации Печорского района осудят за превышение должностных полномочий 15.11.2021, 11:110 Новые драйверы для развития регионов СЗФО будут искать на петербургском форуме
15.11.2021, 11:030 Пскович попался на краже алкоголя из магазина на улице Советской Армии 15.11.2021, 11:011 Как псковичи болели за российскую сборную в пабе «Старый лис». ФОТО 15.11.2021, 10:440 В Пскове таксист обокрал пенсионерку 15.11.2021, 10:425 В России подготовят предложения по сдерживанию цен на сахар и масло
15.11.2021, 10:360 При пожаре в доме в Печорах эвакуировали 17 человек 15.11.2021, 10:320 Губернатору пожаловались на очередной факт вандализма в Пскове 15.11.2021, 10:280 Велосипедист в Пскове не уступил дорогу автомобилю и стал жертвой ДТП 15.11.2021, 10:260 «Гайд-парк»: Валентина Александрова о приоритетах муниципального депутата
15.11.2021, 10:241 Более 30 человек в Псковской области скончались от отравлений за 9 месяцев 2021 года 15.11.2021, 10:170 Две «Шкоды» столкнулись на площади Ленина в Пскове 15.11.2021, 10:160 Многодетную россиянку признали самой красивой в мире 15.11.2021, 10:140 Неизвестные подожгли гараж в Острове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru