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Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко и Юлией Лысовой

16.11.2021 11:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостями студии стали вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко и председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

Ведущий Сергей Васильев поговорит с ними о формировании нового состава Молодежного парламента. Изменится ли его численность, как произошло в региональном парламенте? Что приводит людей в Молодежный парламент? Есть ли преемственность между его составами? Как и чем «старшие товарищи» из областного Собрания помогают своим молодым коллегам? Какие проекты уже реализовал и планирует начать псковский Молодежный парламент?

Трансляция завершена.

Теги: #эхо москвы в пскове #псковское областное собрание #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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