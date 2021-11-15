Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко и Юлией Лысовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостями студии стали вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко и председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова.

Ведущий Сергей Васильев поговорит с ними о формировании нового состава Молодежного парламента. Изменится ли его численность, как произошло в региональном парламенте? Что приводит людей в Молодежный парламент? Есть ли преемственность между его составами? Как и чем «старшие товарищи» из областного Собрания помогают своим молодым коллегам? Какие проекты уже реализовал и планирует начать псковский Молодежный парламент?

Трансляция завершена.