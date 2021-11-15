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Политика

Александр Козловский рассказал о своих реализованных предвыборных обещаниях

16.11.2021 17:57|ПсковКомментариев: 1

Часть обещаний, которые депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский дал великолучанам во время предвыборной кампании, уже выполнены. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Весной и летом этого года, во время предвыборной кампании, я проводил многочисленные встречи с жителями нашей области. Неоднократно общался и с великолучанами. Встречи с горожанами проводили вместе с кандидатами в депутаты областного Собрания, теперь уже действующими депутатами регионального парламента, Еленой Даньшовой и Татьяной Фомченковой», - напомнил Александр Козловский. 

По его словам, с местными жителями кандидаты обсуждали проблемы, планы по благоустройству и предложения горожан. «Поступило много наказов. Над их исполнением работаем в тесном взаимодействии с городской администрацией, управляющими компаниями, депутатами Псковского областного Собрания и Гордумы», - отметил парламентарий. 

«Некоторые вопросы уже удалось решить. Так, например, на встрече с жителями домов на улице Жукова родители маленьких детей попросили подсыпать основание детской площадки песком и сделать закрытой песочницу во дворе дома №22, корпус 1 на улице Жукова. Просьба выполнена. Кроме того, во втором подъезде оборудован выход на кровлю дома», - отметил депутат. 

Он также добавил, что по обращениям жителей частного сектора на улице Продольной установили два электрических столба, решили вопрос с водопроводом. На следующий год на улице планируют провести интернет. Много вопросов, заметил Александр Козловский, великолучане задавали относительно ремонта тротуаров на проспекте Ленина. Эти работы выполнят в рамках планируемого капитального ремонта центральной магистрали города.

«Отмечу, что решение многих вопросов требует больших усилий и времени, в том числе включения в проект бюджета. Будем планомерно исполнять наказы горожан. Периодически в своих социальных сетях буду сообщать о достигнутых результатах», - заключил депутат.

Теги: #великие луки #Единая Россия #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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