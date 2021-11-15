Политика

Виктор Остренко пояснил, в чем ценность молодежной лиги дебатов

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил, в чем ценность региональной молодежной лиги дебатов «Истина».

Идея этого проекта зародилась в предыдущем составе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании и реализуется нынешним.

«Хорошо, что существует элемент преемственности, когда ребята передают свои идеи и инициативы следующему составу. Для меня, как для куратора Молодежного парламента, важно, чтобы эти идеи не подвисали в воздухе, а реализовывались. И важно, что ребята работают с подрастающим поколением, в этом ценность проекта», - подчеркнул он.

Председатель Молодежного парламента при областном Собрании депутатов Юлия Лысова отметила, что дебаты в рамках проекта проводили для школьников старших классов.