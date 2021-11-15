Политика

Юлия Лысова: Молодежный парламент – это общественная работа, за нее не платят деньги

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 ноября. Гостями студии стали вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко и председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова. Ведущий Сергей Васильев поговорил с ними о формировании нового состава Молодежного парламента, изменении его численности и о том, что приводит людей в Молодежный парламент.

Сергей Васильев: Распространено мнение, что молодежь на протяжении 20 лет не интересуется политикой. Какие люди идут в Молодежный парламент, что они хотят от участия в нем?

Юлия Лысова: У всех своя мотивация. Каждый идет за результатом и опытом. Кто-то идет найти команду под конкретный проект, получить дивиденды от опыта общения с законодательной, исполнительной властью. Кто-то идет для того, чтобы быть услышанным, заявить о проблеме, попытаться ее решить. А кто-то, чтобы узнать, что такое Молодежный парламент, и понять, для него ли общественно-политическая жизнь.

Универсального ответа нет. Каждый идет за опытом, для каждого он свой.

Молодежный парламент – это общественная работа, за нее не платят деньги. Когда приходишь к нам, должен понимать, что самое ценное, что ты можешь отдать – это свое время.

Сергей Васильев: Какие проблемы интересуют тех, кто приходит в Молодежный парламент? Какие меры для их решения предлагают?

Юлия Лысова: В Молодежном парламенте собраны лидеры из абсолютно разного общественно-политического сектора. Например, в прошлом составе в Молодежный парламент пришел Антон Никулин с идеей создания ТОСа, сейчас он является первопроходцем ТОСовского движения. В этом составе к нам пришел муниципальный депутат Александр Белов из Себежа с проблемами походных мероприятий для детей, эта тема начинает подниматься на федеральном уровне.

Виктор Остренко: И, например, велопарад родился в стенах Молодежного парламента. Это была попытка показать, насколько активно велосообщество и насколько востребованы велодорожки в Пскове. Городские власти слышат и видят это.

Мне кажется, важная мотивация для молодого человека, который старается утвердиться в общественном или политическом поле, состоит в том, чтобы пройти этот путь и попробовать свои силы. Больно, когда имеешь высокие максималистские рвения, а потом оказываешься в непростой личностной ситуации, когда начнет что-то не получаться. Пусть это будет опыт, который даст человеку шанс проявить себя, быть замеченным и теми людьми, которые в нашем регионе принимают кадровые решения.

Сергей Васильев: Впереди этап формирования Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. Давайте подробнее поговорим о предстоящей процедуре отбора кандидатов.

Виктор Остренко: Действительно, мы сейчас входим в новую стадию формирования состава Молодежного парламента. Это будет новый созыв. Как и прежде, 50% состава Молодежного парламента будут формировать партии, представленные в Псковском областном Собрании депутатов. Напомню, партия «Новые люди» получила мандат в региональном парламенте, поэтому ее представитель появится в составе Молодежного парламента. Остальные 50% состава будут формироваться через открытый конкурс. В нем может принять участие любой человек, желающий попробовать свои силы в общественно-политической жизни, в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Конкурс объявлен 1 ноября. До 1 декабря принимаем документы. Единственное новшество: мы попросили участников сделать небольшое видеообращение, чтобы упростить очный этап конкурсной процедуры. Набор документов и требований достаточно простой, с ними можно ознакомиться в социальных сетях Молодежного парламента и на сайте Псковского областного Собрания депутатов. Основные параметры: анкетные данные, фотография. Больше внимания будем обращать на проектные идеи, которые есть у молодых людей, или на эссе на тему, связанную с молодежной политикой в нашем регионе.

Сергей Васильев: Кто принимает решение об отборе кандидатов в Молодежный парламент?

Виктор Остренко: Есть распоряжение областного Собрания, согласно которому в список экспертов, которые принимают это решение, включены представители всех политических партий регионального парламента, представители комитетов областного Собрания. Стараемся соблюсти паритет интересов и взглядов.

И, конечно, приглашаем экспертов из вне – представителей органов исполнительной власти, учреждений, которые работают в сфере молодежной политики. Они специалисты высокого уровня, с критическим взглядом. И обладают достаточно богатым опытом, чтобы качественно провести отбор.

Сергей Васильев: Количество депутатов в Псковском областном Собрании в этом созыве сократилось. Будет ли сокращение численности Молодежного парламента?

Виктор Остренко: Да, число депутатов сократилось с 44 до 26. Аналогичное зеркальное решение было принято на минувшей сессии и в отношении Молодежного парламента.

На самом деле, желание принять такое зеркальное решение исходило от самих ребят. В этом есть определенная логика. А также повышается конкурентность при формировании Молодежного парламента.

Сергей Васильев: То есть 13 человек в Молодежном парламенте будет от политических партий и 13 человек - по конкурсу?

Виктор Остренко: Да.