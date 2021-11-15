Политика

Виктор Остренко: И старшие товарищи, и молодежь должны работать совместно

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 ноября. Гостями студии стали вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко и председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова. Ведущий Сергей Васильев поговорил с ними о преемственности и о том, какие проекты уже реализовал и планирует начать псковский Молодежный парламент.

Сергей Васильев: Какие самые знаковые и яркие проекты, общественные инициативы были реализованы в уходящем созыве Молодежного парламента? Как оцениваете проделанную работу?

Юлия Лысова: Текущий состав Молодежного парламента можно назвать «пандемийным». Как только он сформировался, вскоре появились ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Нам пришлось трансформировать свою деятельность, подстраиваться под новые условия. Мы, как «молодежное крыло» областного Собрания, были обязаны использовать все инструменты, в том числе социальные сети. Конечно, мы ринулись в это пространство, в которым мы, молодежь, должны светиться.

Я считаю, за два года нам удалось организовать достаточно большой ряд успешных проектов. В числе них были два грантовых: региональная лига дебатов «Истина» и проект «Я живу на улице героя».

Региональную лигу дебатов «Истина» мы реализовали впервые и достаточно успешно. Мы проводили дебаты для школьников старших классов. Поступало большое количество заявок от образовательных учреждений. Для муниципалитетов эта площадка была абсолютно открытой. Понимаем, что этот проект нужно продолжать дальше. И учителя, которые были наставниками ребят, и сами школьники нас просят снова провести дебаты уже не между школами, а внутри классов.

Виктор Остренко: Идея этого проекта зародилась в предыдущем составе Молодежного парламента. И хорошо, что существует элемент преемственности, когда ребята передают свои идеи и инициативы следующему составу. Для меня, как для куратора Молодежного парламента, важно, чтобы эти идеи не подвисали в воздухе, а реализовывались. И важно, что ребята работают с подрастающим поколением, в этом ценность проекта.

Юлия Лысова: Если говорить о преемственности, у нас есть акция по проверке знаний по истории Великой Отечественной войны. Молодежный парламент ее реализует с 2015 года. В этом году уникальность акции состояла в том, что в тест были включены вопросы с региональной составляющей. Вопросы готовятся в Москве, поэтому ранее регионального компонента не было.

Мы провели большую работу. Тест по истории Великой Отечественной войны написали более 18 тысяч жителей Псковской области в режиме онлайн.

Виктор Остренко: В условиях ограничительных мер начали сыпаться различные инициативы, такая же опасность была с тестом по истории Великой Отечественной войны, который традиционно проводился в конце апреля – начале мая в преддверии Дня Победы.

Нужно отдать должное ребятам. С их стороны прозвучала инициатива о том, что нужно привнести в тест региональный компонент. Мы успели это сделать и провести тест в обозначенные сроки, поскольку была готовность сделать это в онлайн-формате. Я считаю это большим достижением. После этого вся страна начала готовиться к подобного рода мероприятиям дистанционно.

Сергей Васильев: Как реализуется участие членов Молодежного парламента в выборных кампаниях?

Юлия Лысова: В 2020 году была очень большая муниципальная выборная кампания. Как итог, четверо членов Молодежного парламента стали депутатами муниципального уровня. Они провели большую работу, прошли ногами свои избирательные округа. Также с кандидатами проводили обучение, вырабатывали стратегию избирательной кампании.

Я была участником избирательной кампании 2021 года, возглавляла региональную группу. Это был интересный и очень полезный опыт.

Виктор Остренко: Для большинства людей выборная кампания – это красивый плакат, буклеты, газеты. Но как только начинается практическая часть, юридические основы и особенности никто не знает. Практическая работа с моей стороны заключалась в том, чтобы показать ребятам, что выборная кампания – это не картинка, а работа по разным направлениям, и чтобы этим заниматься профессионально, нужно понимать, насколько ты подготовлен, сколько ресурсов требует кампания.

На встречах с молодыми политиками я всегда говорю о том, что у человека, идущего в общественно-политический сектор, должны быть, прежде всего, идеи, желание претворять их в жизнь.

Сергей Васильев: Расскажите о проекте «Свежий ПоМол»? Какова его цель?

Юлия Лысова: «Свежий ПоМол» – это Telegram-канал Молодежного парламента. Формат Telegram-канала должен отличаться от других социальных сетей. Если Instagram предусматривает развлекательный контент, «ВКонтакте» – традиционные классические посты, то Telegram – это совершенно иная стезя.

Мы делали посты, старались давать экспертную оценку происходящим событиям, но изначально задумывали канал как видеопроект. Напомню, у нас был интересный и хороший опыт с видеопроектом «Я живу на улице героя», с анимацией «Это моя Конституция» (ролики набрали больше 92 тысяч просмотров).

В Telegram-канале уже вышел первый видеоролик. Это экспертно-дискуссионная площадка для молодых ребят. Мы берем тему и через молодых ребят пытаемся ее раскрыть. Каждому задаем ряд одних и тех же вопросов. Затем выходит готовый, красиво смонтированный продукт, позволяющий услышать рассуждения молодежи на ту или иную тему.

Этот формат очень интересен, но не хватает отдельного человека, который вел бы социальные сети. Это проблема многих общественных молодежных организаций.

Сергей Васильев: О чем был первый выпуск?

Юлия Лысова: О Молодежном парламенте. Сейчас объявлен конкурс, хочется, чтобы про нас как можно больше знали. Мы спрашивали у ребят, что для них Молодежный парламент, что он им дал за два года и так далее. Попытались раскрыть тему Молодежного парламента.

В ближайшее время запланированы выпуски на тему волонтерства, студенческой жизни, спорта, досуга молодежи в условиях пандемии.

Сергей Васильев: Юлия Игоревна, вас недавно избрали координатором молодежных парламентов Северо-Запада. Какие задачи стоят перед вами?

Юлия Лысова: Со многими ребятами из Северо-Запада мы знакомы, нас объединяют одинаковые проблемы. Естественно, будем делать совместные мероприятия и проекты. Есть идея организовать и провести политическую школу, которая позволит парламентариям из разных регионов Северо-Западного федерального округа повысить свои компетенции. Но это будет не разовая акция, а планомерное обучение с конкретным результатом.

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Виктор Остренко: И мне бы хотелось, чтобы это пересекалось с работой Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Подобные инициативы от Молодежного парламента были приняты в качестве новелл в устав ПАСЗР. И старшие товарищи, и молодежь, конечно, должны работать совместно.