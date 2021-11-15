Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экопром быстро и чисто
доставка еды в пскове
Мифы о стоматологах развеяны
Моя История вкусных завтраков
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Телефон прямого эфира 56-73-72
Концерт рок-группы «Ария»
Правила безопасности с газовым оборудованием
Сезонные опасности на дорогах Пскова
горводоканал успехи и планы
работа затылком
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Политика 15.11.2021 22:490 Рейтингомер: в стиле кьюар 17.11.2021 16:391 Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Собрания 17.11.2021 13:261 Александр Баев намерен участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году 17.11.2021 13:110 Две сессии проведет в конце ноября областной парламент 16.11.2021 18:300 Виктор Остренко: И старшие товарищи, и молодежь должны работать совместно 16.11.2021 17:574 Александр Козловский рассказал о своих реализованных предвыборных обещаниях
 
 
 
Самое популярное 15.11.2021 09:008 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 14:2712 Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых при заражении COVID-19 15.11.2021 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов   16.11.2021 12:347 Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО 14.11.2021 09:501 Интерактив: Не по-братски ведут себя псковичи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Собрания

17.11.2021 16:39|ПсковКомментариев: 1

Без фракционных выступлений и парламентского часа пройдут ближайшие сессии Псковского областного Собрания депутатов. Дискуссия на тему возвращения формата «десятимитнуток» состоялась на Совете законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопрос поднял депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак, напомнив, что возможность выступления перед началом сессии по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам предполагает регламент областного Собрания депутатов.

Спикер Александр Котов напомнил, что формат десятиминутных выступлений по общему решению депутатов полтора года не используется на сессиях в связи со сложной эпидемической ситуацией.

«Решение было принято в прошлом созыве, мы к нему не возвращались, но можем обсудить, если в этом есть необходимость, - добавил председатель парламента. – Объясню свою позицию: я считаю, что проводить не надо, чтобы по максимуму сократить продолжительность заседаний. Совсем недавно мы проводили сессии, разделив депутатский корпус на два зала, и все для того, чтобы соблюсти дистанцию. Сейчас депутатов стало меньше, мы можем собираться вместе при наличии QR-кодов, но по-прежнему должны соблюдать ограничения, чтобы минимизировать риски. Предлагаю вернуться к вопросу, когда будет низкий уровень заболеваемости».

«Не думаю, что это скажется на росте заболеваемости», - возразил Олег Брячак и предложил поставить вопрос на голосование.

Вице-спикер Собрания, председатель комитета по труду и соцполитике Игорь Дитрих выступил с позиции врача. Он отметил, что риск заболевания в первую очередь зависит наличия в воздухе возбудителя инфекции, степени способности этого инфекционного агента к заражению и продолжительности контакта. «Все три пункта достаточно существенны», - подчеркнул Игорь Дитрих и обратил внимание, что выступления шести фракций по 10 минут увеличат продолжительность сессии на целый час.

Алексей Севастьянов напомнил, что парламентские часы были так же отменены полтора года назад. «Мы вернулись к ним в прошлом созыве, и то только когда по причине массовых отключений электроэнергии были в шаге от режима ЧС. Есть острые вопросы, от которых зависит жизнь людей. Но, если можно отменить, давайте потерпим», - обратился к коллегам председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению.

«Олег Михайлович, у всех есть социальные сети и возможность там работать, - напомнил коллеге вице-спикер Собрания Александр Братчиков. – Все мы там можем высказываться по вопросам, которые считаем важными, а аудитория в сетях намного шире, чем количество присутствующих на сессии».

Представители КПРФ и ЛДПР в качестве компромисса предложили сократить выступления до пяти или даже трех минут, но депутаты других фракций сочли это время недостаточным для того, чтобы обозначить серьезную проблему.

Руководитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук отметил, что как депутат от демократической партии поддерживает возможность гласности, но как врач выступает за любую процедуру, которая могла бы минимизировать риски заражения.

Также по общему решению на следующей сессии не будет парламентского часа. Месяц назад Дмитрий Михайлов, Петр Алексеенко и Артур Гайдук предложили посвятить обсуждение работе скорой помощи, однако, Совет Собрания решил, что такая дискуссия несвоевременна с учетом авральных условий, в которых врачам приходится выезжать на вызовы.

«Это животрепещущий вопрос, ко мне чуть ли не каждый день с ним обращаются, его нужно регулировать. Я недавно вызывал скорую помощь – 45 минут ждал. А в Псковском районе люди порой по два дня ее ждут. Если мы привлечем к вопросу внимание, он с большей вероятностью будет решен», - возразил Олег Брячак.

«Скорая помощь работает в режиме чрезвычайной ситуации. Мы что хотим от врачей? У нас есть что предложить? Мы можем чем-то помочь? Люди работают на пределе возможностей. На пределе возможностей работает вся система, потому что каждый день прибавляется почти триста новых заболевших, по 5-6 человек умирает. Не хватает врачей скорой помощи, врачей общей практики, на селе некому работать, учреждения не могут в полной мере оказывать плановую медицинскую помощь, а инфекционные отделения переполнены», - ответил коллеге спикер Александр Котов.

«Мы не властны над ставками оплаты труда, а это главная проблема здравоохранения», - согласился с председателем Собрания Артур Гайдук.

«Зарплата – существенный фактор, - продолжил тему вице-спикер Юрий Сорокин. – Но люди настолько устали от эпидемии, от количества больных, от тяжелого течения заболеваний пациентов, что многие уже просто уже не готовы работать. Дразнить их и будоражить, спрашивать, почему не приехали через десять минут, указывать и учить жизни в ситуации такой загруженности просто несправедливо и неразумно».

По общему решению обе сессии – и 25, и 30 ноября – пройдут без выступлений и парламентских часов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 393 человека
17.11.2021, 18:000 Псковичи получили награды на всероссийском фестивале «Мой Пушкин» 17.11.2021, 17:490 Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже «Черная пятница» 17.11.2021, 17:420 Жительница Бежаниц угнала внедорожник и попала в ДТП 17.11.2021, 17:360 Археолог назвал причину задержек ремонта дорожных объектов Пскова
17.11.2021, 17:270 Качество и доступность медпомощи в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН 17.11.2021, 17:250 «Мертвые души»: в Пскове пересчитали объекты культурного наследия 17.11.2021, 17:170 Николай Козловский положительно оценил работу главы администрации Великих Лук 17.11.2021, 17:155 Кафе «Вкус и цвет» закрывается в Пскове
17.11.2021, 17:100 Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» 17.11.2021, 17:070 Псковские власти обсудили проблему заброшенных памятников культуры 17.11.2021, 16:470 Водитель «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе в Новоржеве 17.11.2021, 16:391 Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Собрания
17.11.2021, 16:354 Тесты на коронавирус обяжут сдавать всех россиян с признаками ОРВИ 17.11.2021, 16:290 Сбер запустил калькулятор социальных выплат 17.11.2021, 16:200 День правовой помощи детям организуют в Псковской области 17.11.2021, 16:101 Воры оказали сопротивление охранникам магазина в Великих Луках. ФОТО
17.11.2021, 16:061 Сцену в Зеленом театре Пскова демонтировали 17.11.2021, 16:010 Печерянина отправят в тюрьму за продажу наркотиков и угон автомобиля 17.11.2021, 15:576 Юлия Пересильд прочитала комментарии о себе и составила список недоброжелателей 17.11.2021, 15:550 В России создадут оперштаб для координации программы капремонта школ
17.11.2021, 15:523 Псковский омбудсмен предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки 17.11.2021, 15:401 Памятник детям войны планируют установить на площади Победы в Пскове 17.11.2021, 15:312 В Пскове возбудили уголовное дело по факту нападения на работника скорой медпомощи 17.11.2021, 15:230 Псковичи удивили жителей Сыктывкара «пиздриком» и своим родством с якутами
17.11.2021, 15:170 Работу псковской профсоюзной организации оценили в Москве 17.11.2021, 15:090 Жительница Палкинского района лишилась денег при торговой сделке с мошенницей 17.11.2021, 15:030 Археологи планируют работы на проспекте Ленина в Великих Луках 17.11.2021, 14:460 Кенийские и колумбийские розы уничтожат в Псковской области
17.11.2021, 14:320 «Особое мнение» Александра Баева. ВИДЕО 17.11.2021, 14:201 Завершилось голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка 17.11.2021, 14:120 Начинающих бизнесменов Пскова обучат механизмам монетизации авторского права 17.11.2021, 14:042 Алексадр Баев прокомментировал задержание Валерия Рашкина с тушей лося в машине
17.11.2021, 13:590 Энергию пейзажа передаст псковичка посетителям выставки «АRTеФакт» 17.11.2021, 13:400 Снег и до 6 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 ноября 17.11.2021, 13:340 Погибшая при пожаре в Псковской области женщина пролежала в земле 1000 лет 17.11.2021, 13:261 Александр Баев намерен участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году
17.11.2021, 13:223 Новорожденных в России начнут обследовать на 36 заболеваний 17.11.2021, 13:121 Новогоднюю афишу опубликовал псковский театр 17.11.2021, 13:110 Две сессии проведет в конце ноября областной парламент 17.11.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Баевым
17.11.2021, 12:530 Великолучанинка попалась на краже крекеров и виски 17.11.2021, 12:450 «Беседка»: Итоги археологического сезона в Псковской области. ВИДЕО 17.11.2021, 12:330 Жители Псковской области стали чаще отправлять посылки онлайн 17.11.2021, 12:230 Почти 120 литров незаконного алкоголя изъяли из магазина в Псковском районе
17.11.2021, 12:121 Мнения россиян и их работодателей о сокращении рабочего дня разошлись — опрос 17.11.2021, 12:030 Безработный острович отобрал ковер у пенсионерки 17.11.2021, 12:002 В «Горводоканале» рассказали о позитивных переменах в водоснабжении Пскова. ВИДЕО 17.11.2021, 11:591 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с археологом Александром Михайловым
17.11.2021, 11:551 Александр Баев выскажет «Особое мнение» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 17.11.2021, 11:523 Волну псковского «Ретро FM» удалось поймать радиолюбителю из Финляндии 17.11.2021, 11:433 Количество жертв COVID-19 в Псковской области превысило 1000 человек 17.11.2021, 11:370 Мужчину и женщину задержали в Острове по подозрению в хранении наркотиков
17.11.2021, 11:260 В память о погибших полицейских открыли мемориальную доску в Невеле 17.11.2021, 11:200 С апреля в Псковской области добыли порядка 2 тысяч кабанов 17.11.2021, 11:060 Псковичам напомнили о специальных местах для конных прогулок 17.11.2021, 11:031 Островский суд вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом
17.11.2021, 10:570 Совещание по вопросам капремонта жилого фонда прошло в областном Собрании 17.11.2021, 10:550 Девочка попала под машину в Опочке и получила черепно-мозговую травму 17.11.2021, 10:541 Первичную профсоюзную организацию создали на базе предприятия «Псковжилстрой» 17.11.2021, 10:480 Монтаж лифтов с антивандальным покрытием завершился в двух многоэтажках Пскова
17.11.2021, 10:450 Молодого человека в Пскове задержали за кражу ликера и рома 17.11.2021, 10:443 «Псковские тепловые сети» представили рецепт «идеальных вафель» 17.11.2021, 10:390 Выявлением «очагов» межнациональной напряженности займутся в Псковской области 17.11.2021, 10:370 Пожарные спасли от огня жилой дом в Пыталовском районе
17.11.2021, 10:290 Движение грузовиков по дорогам Стругокрасненского района ограничат на месяц 17.11.2021, 10:211 Почти 17 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Псковской области 17.11.2021, 10:170 В Опочке предприниматель случайно отрезал себе руку 17.11.2021, 10:091 Об итогах археологического сезона расскажет Александр Михайлов в программе «Беседка»
17.11.2021, 10:050 Женщина попала под колеса кроссовера в Великих Луках 17.11.2021, 10:022 Уровень распространения COVID-19 в Псковской области остается крайне высоким – губернатор 17.11.2021, 09:580 Начальник отделения почты в Палкинском районе присвоила более 200 тысяч рублей 17.11.2021, 09:493 Концерт Димы Билана в Пскове перенесли на февраль
17.11.2021, 09:410 Изъятые псковским УФСБ культурные ценности передали в государственный музейный фонд 17.11.2021, 09:390 Поправки к законопроекту об электронном кадровом документообороте не позволят отказаться от бумаги - эксперты 17.11.2021, 09:340 Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на трассе Псков — Гдов 17.11.2021, 09:300 Псковская компания строит первый в Новгородской области пятизвездочный спа-отель
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru