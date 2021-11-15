Дискуссия на тему возвращения десятиминуток фракций прошла на заседании Совета Собрания

Без фракционных выступлений и парламентского часа пройдут ближайшие сессии Псковского областного Собрания депутатов. Дискуссия на тему возвращения формата «десятимитнуток» состоялась на Совете законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Вопрос поднял депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак, напомнив, что возможность выступления перед началом сессии по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам предполагает регламент областного Собрания депутатов.
Спикер Александр Котов напомнил, что формат десятиминутных выступлений по общему решению депутатов полтора года не используется на сессиях в связи со сложной эпидемической ситуацией.
«Не думаю, что это скажется на росте заболеваемости», - возразил Олег Брячак и предложил поставить вопрос на голосование.
Вице-спикер Собрания, председатель комитета по труду и соцполитике Игорь Дитрих выступил с позиции врача. Он отметил, что риск заболевания в первую очередь зависит наличия в воздухе возбудителя инфекции, степени способности этого инфекционного агента к заражению и продолжительности контакта. «Все три пункта достаточно существенны», - подчеркнул Игорь Дитрих и обратил внимание, что выступления шести фракций по 10 минут увеличат продолжительность сессии на целый час.
Алексей Севастьянов напомнил, что парламентские часы были так же отменены полтора года назад. «Мы вернулись к ним в прошлом созыве, и то только когда по причине массовых отключений электроэнергии были в шаге от режима ЧС. Есть острые вопросы, от которых зависит жизнь людей. Но, если можно отменить, давайте потерпим», - обратился к коллегам председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению.
Представители КПРФ и ЛДПР в качестве компромисса предложили сократить выступления до пяти или даже трех минут, но депутаты других фракций сочли это время недостаточным для того, чтобы обозначить серьезную проблему.
Руководитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук отметил, что как депутат от демократической партии поддерживает возможность гласности, но как врач выступает за любую процедуру, которая могла бы минимизировать риски заражения.
Также по общему решению на следующей сессии не будет парламентского часа. Месяц назад Дмитрий Михайлов, Петр Алексеенко и Артур Гайдук предложили посвятить обсуждение работе скорой помощи, однако, Совет Собрания решил, что такая дискуссия несвоевременна с учетом авральных условий, в которых врачам приходится выезжать на вызовы.
«Мы не властны над ставками оплаты труда, а это главная проблема здравоохранения», - согласился с председателем Собрания Артур Гайдук.
По общему решению обе сессии – и 25, и 30 ноября – пройдут без выступлений и парламентских часов.