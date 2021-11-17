Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Евгением Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Экс-глава региона выскажет свое мнение на актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки. В том числе речь пойдет о процессах, происходящих в российской политике, итогах выборов-2021 и введении QR-кодов.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.