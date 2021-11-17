Евгений Михайлов: Оппозиция может улучшить результаты на выборах в городские думы

Оппозиция может улучшить результаты на выборах в Псковскую и Великолукскую городские думы в 2022 году. Об этом сообщил экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
По мнению экс-губернатора, по итогам выборов 2022 года ситуация вряд ли полностью изменится. «Поскольку много административных рычагов, которые власть может задействовать, если будет надо. Но улучшить свои позиции оппозиционные партии могут, если подойдут серьезно к делу», - резюмировал он.
Напомним, в 2022 году в Пскове и Великих Луках пройдут выборы депутатов городских дум.