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Политика

ПЛН продолжает прием анкет в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей»

22.11.2021 14:48|ПсковКомментариев: 1

Редакция интернет-портала Псковская Лента Новостей совместно с радио «Эхо Москвы» в Пскове продолжает реализацию ежегодного проекта «100 самых влиятельных псковичей». Напомним, что на первом этапе мы собрали предложения читателей по конкретным персонам - в результате был составлен лонг-лист претендентов. 

В дальнейшем рабочая группа с участием приглашенных экспертов определила список тех, кто наиболее ярко проявил себя в тяжелый коронавирусный год, упрочил позиции по итогам сентябрьских выборов депутатов областного Собрания, оказывал заметное влияние на ход общественно-политических процессов в регионе.

Фамилии ста политиков, общественников, бизнесменов, представителей иных сфер были включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета. В него вошли известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, специалисты в различных областях. Всего в адрес экспертов было отправлено 200 писем с анкетами. 

В настоящее время редакция ПЛН продолжает прием анкет. Мы благодарим тех, кто уже прислал заполненные анкеты, и напоминаем другим членам Общественного экспертного совета, что последний срок отправки писем – 1 декабря. 

Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. Напомним, что данный проект призван сделать региональную политику более публичной, открытой и понятной людям и реализуется редакцией ПЛН с 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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