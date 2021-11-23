Политика

Галина Неваленная ответила на вопрос об участии в предстоящих выборах в Псковскую гордуму

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №13, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная пока не определилась, будет ли она участвовать в предстоящих выборах в городской парламент. Об этом она сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Одному человеку, изолированно, невозможно заниматься общественной работой, в любом случае это должна быть команда, поэтому, если будет приниматься такое решение (решение вновь баллотироваться на пост депутата — ред.), это это будет коллективное решение», - сказала Галина Неваленная.

По словам депутата, она уже «не представляет себя без занятия общественной деятельностью». «У меня есть и другая работа, это тоже определенная нагрузка. С другой стороны, занятие общественной деятельностью помогает нам решать, в том числе, и вопросы нашей объединенной поликлиники, - отметила главный врач учреждения. - Поживем — увидим. Я никогда не загадываю далеко, но могу сказать, что мне интересно работать с населением, приятно видеть плоды нашего труда и взаимодействия».