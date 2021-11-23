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Политика

Виктору Антонову вручили удостоверение депутата областного Собрания VII созыва

25.11.2021 11:22|ПсковКомментариев: 0

Виктор Антонов принимает участие в качестве депутата в третьей сессии областного Собрания VII созыва сегодня, 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук довел до парламентариев информацию о регистрации депутата Псковского областного Собрания депутатов VII созыва Виктора Антонова («Единая Россия»).

Председатель областного Собрания Александр Котов поздравил Виктора Антонова с избранием и вручил ему депутатское удостоверение.

Напомним, 9 ноября вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва был передан Виктору Антонову, поскольку 28 октября первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия.

Ранее, 30 сентября, в ходе 1-й сессии регионального парламента секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, участвовавшего в выборах в составе общеобластной пятерки, избрали представителем в Совете Федерации от областного Собрания депутатов.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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