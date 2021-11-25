Политика

«Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 ноября.

Экс-куратор российской внутренней политики, некогда всесильный Владислав Сурков опубликовал статью «Куда делся хаос? Распаковка стабильности». В ней он утверждает, что у России нет иного пути, кроме как постоянно расширяться, поглощая соседние территории и государства. По его мнению, такой путь развития России продиктован не имперскими амбициями руководителей страны, а законом энтропии. Таким образом, историческая судьба России в мире определяется не обстоятельствами, а неоспоримыми законами социальной физики.

Предопределен ли исторический путь России? Должна ли наша страна быть великой империей? Что такое имперские амбиции сегодня: болезненные переживания о распаде СССР и реваншистские настроения или здоровое желание видеть страну богатой, успешной и развивающейся?

Подробнее об этом сегодня поговорили Максим Костиков, Константин Калиниченко и Олег Добрынин.