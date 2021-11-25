Политика

Почти 7 млн рублей сэкономили при подготовке и проведении выборов депутатов областного Собрания

Избирательная комиссия региона представила отчет о поступлении и расходовании средств регионального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов областного Собрания. Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выборы депутатов регионального парламента проводили Избирательная комиссия Псковской области, 26 ТИКов, на восемь из которых возложены обязанности окружных избирательных комиссий, и 609 УИКов. Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса составила 4957 человек.

114 млн 874 тысячи рублей на подготовку и проведение выборов были распределены между избирательными комиссиями Псковской области. Кассовые и фактические расходы на подготовку и проведение выборов составили 108 млн 230,6 тысячи рублей, в том числе:

расходы облизбиркома за территориальные, участковые избирательные комиссии - 36 млн 631,7 тысячи рублей;

расходы территориальных и участковых избирательных комиссий - 53 млн 772,2 тысячи рублей;

расходы облизбиркома - 17 млн 826,7 тысячи рублей.

Расходы на изготовление избирательных бюллетеней составили 1 млн 847,9 тысячи рублей.

Для проведения работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, по гражданско-правовым договорам привлекли 713 человек. Фактические расходы по гражданско-правовым договорам составили 7 млн 308,6 тысячи рублей.

В период подготовки и проведения выборов облизбирком по государственному контракту приобрел для УИКов 593 ноутбука на 20 млн 755 тысяч рублей. Приобретенную технику до конца текущего года передадут на баланс ТИКов через КУГИ.

Экономия средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, составила 6 млн 643,8 тысячи рублей. Она образовалась в связи с дополнительным привлечением средств федерального бюджета, оптимизированием расходов по использованию комплексов избирательных бюллетеней, а также при закупке работ, услуг, материальных ценностей путем конкурсных процедур.