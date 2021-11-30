Политика

Псковская региональная политика. 30 лет после СССР

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Салют! Выныривайте из сугробов и приникайте к приемникам, если у вас после снегопадов не отключили электричество. После небольшого перерыва в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове — очередной выпуск программы «Гонки по вертикали». Как наверняка знают наши постоянные слушатели, обычно по вторникам мы говорим о том, как изменился политический мир за неделю — но сегодня «зацепим» куда более продолжительный период времени. Ведь наступает декабрь — и скоро исполнится 30 лет с момента распада Советского Союза — эпохального события, которое круто изменило жизнь миллионов людей, огромной страны площадью в одну шестую часть суши и нашей Псковской области в частности. Думаю, что это подходящий повод вспомнить, с чего всё начиналось три десятилетия назад, посмотреть, к чему мы пришли, что стало с региональной политикой, сравнить, проанализировать. В ближайшие недели в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и на сайте ПЛН мы будем говорить об этом, вспоминать об участниках тех событий, ну а сегодня начнем этот разговор, пунктирно обозначив некоторые явления и тенденции трех десятилетий, за которые изменилось действительно многое. Перемены коснулись практически всех сторон жизни и всех сфер — законов, системы органов государственной власти и местного самоуправления, всей политической системы, партий, да чего угодно.

Как же всё начиналось? Конец восьмидесятых — начало девяностых — это в широком смысле борьба нового и старого, более конкретно, если мы говорим про политику, — условных «демократов» против «коммунистов».

События в стране повлекли за собой резкую смену элит. В 1992-м году губернатором Псковской области был назначен демократ Владислав Туманов — ныне председатель арбитражного суда в Калуге. Напомню, что хоть он давно живет и работает за пределами Псковской области, связей с регионом не теряет, регулярно бывает у нас, приходит на эфиры «Эхо Москвы» в Пскове - как это было и совсем недавно, когда экс-губернатор приезжал на открытие памятника Александру Невскому в Самолве — как вы помните, церемония с участием президента Владимира Путина проходила в сентябре. Каждый раз, когда Владислав Николаевич приходит в студию «Эхо Москвы» в Пскове, обсуждаем, что происходит, и вспоминаем, конечно.

Другое дело, что имена участников событий конца 1980-х — начала 1990-х годов в большинстве своем позабыты, уж точно они ничего не скажут представителям молодого поколения — даже тем, кто следит за общественно-политической жизнью. Хотя есть тут исключения — тот же экс-депутат Верховного Совета РСФСР Виктор Антонов или полномочный представитель первого президента России Бориса Ельцина в Псковской области Дмитрий Хритоненков. Оба, может быть, сейчас и не на первых ролях, но напоминают о себе — вот и на минувшей неделе Виктор Васильевич вернулся в областное Собрание депутатов, получил мандат Андрея Турчака (последний пролонгировал полномочия в Совете Федерации), а Дмитрий Константинович вновь избран членом облизбиркома. Так или иначе, ключевые фигуры начала 1990-х ныне уже в совсем ином качестве, как мы неоднократно отмечали, процесс смены региональных политических и административно-хозяйственных элит продолжается. Те, кто пришли в политику в 1990-е и долгие годы определяли ход общественно-политических процессов, постепенно сходят со сцены.

На фото: Борис Ельцин в Псковской области. 1994 год

Возвращаясь к событиям почти тридцатилетней давности, отмечу, что уже в 1993-м году на первых парламентских выборах победила ЛДПР, депутатом Госдумы от Псковской области был избран Евгений Михайлов, который через несколько лет в 1996-м неожиданно для всех стал губернатором. Как утверждал автор книги «Високосный политический год» Владимир Вагин, не было ни одного аналитика, который предсказывал бы победу либерал-демократа на тех выборах, когда многое было впервые и вновь. И именно тогда появилось определение «псковская политическая аномалия».

В 1990-е заметными фигурами в псковской региональной политике стали Юрий Шматов, который на протяжении 10 лет был председателем областного Собрания депутатов, депутат и бизнесмен Игорь Савицкий, парламентарий и предприниматель, основатель династии Михаил Брячак, мэры областного центра Александр Прокофьев и Михаил Хоронен, а еще Иван Цецерский, ставший затем главой города Пскова, многие другие самобытные политики. Так или иначе, в те годы области, образно говоря, расцветали сто цветов — от националистов вроде Гоши «Арийца» Павлова до либерала Льва Шлосберга, который как в середине 1990-х возглавил псковское отделение «Яблока», так до сих пор и сохраняет пост председателя организации.

Таким образом, в 1990-е в области сложилась очень пестрая, полицентричная политическая модель. Наблюдался плюрализм мнений, была широкая политическая палитра и реальная политическая борьба, конкурентные выборы с непредсказуемыми результатами, как грибы после дождя появлялись новые СМИ, и журналисты претендовали на звание «четвертой власти», громко заявляли о себе сильные местные общественно-политические деятели и т. д. У многих тогда присутствовало ощущение, что да — время тяжелое и переломное (потом эти годы — 1990-е - станут называть лихими), но впереди нечто важное и позитивное, что есть возможность повлиять на развитие событий. Вспоминаю, как пришедший в политику в 1990-е экс-губернатор Псковской области, ныне гендиректор «Национальной транспортной компании» Михаил Кузнецов в большом интервью ПЛН объяснял, почему в середине девяностых, будучи уже успешным бизнесменом и обладателем солидного состояния, решил пойти в политику, в Госдуму - он говорил тогда: мол, как бы пафосно это ни звучало, - видел перед собой возможность что-то изменить в нашей стране: «Россия странным образом летела куда-то вперед, несмотря на кризис в экономике, несмотря на вселенский бардак и грязь, мы тогда стремительно развивались, к чему-то двигались - и двигались, надо сказать, решительно. Это странное «что-то», которое хоть и осязалось, но про которое и рассказать словами невозможно, было, наверное, ощущение того, что здесь создается история. И оттого было понятно, что сейчас, если ты занимаешь активную жизненную позицию, ты тоже делаешь историю своей Родины, или, иначе, если будешь сидеть на заднице ровно, эту историю будет делать кто-то другой. Мне многое из того, что у нас в государстве тогда происходило, не нравилось, а еще меня интересовала политика, даже не столько политика вообще, сколько ее, если так можно выразиться, хозяйственная часть, потому что это самая реальная возможность что-то изменить в нашей жизни».

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В 1990-е годы активные люди пошли в общественно-политическую жизнь, благо такая возможность была. Проводились конкурентные выборы, появлялись яркие сильные самобытные и самостоятельные политики. Да, были люди в наше время, как сказал классик...

Увы, многое из этого сейчас утрачено, о чем многие из нас, в том числе мои коллеги-журналисты, сожалеют. Те, кто постарше, хорошо помнят то время, события тех лет и условия, в которых новая псковская политика по сути делала свои первые шаги, когда проходили первые выборы, начинали работать новые органы власти, создавалось новое законодательство, бушевали страсти, когда, как я уже сказал, боролись коммунисты с демократами, а потом на первый план вышли либерал-демократы, но уже через несколько лет при изменении системы они стали верными путинцами и т. д.

За тридцать лет в общественно-политической жизни региона много чего произошло и много чего изменилось. Этот тридцатилетний период, разумеется, не был однородным — он распался на отдельные этапы, менялись векторы - в результате, как говорится, имеем то, что имеем.

Во-первых, за эти тридцать лет принципиально изменился политический климат. Прежняя вольница осталась в прошлом — гайки закручены по самое не балуйся и продолжают закручиваться, построена «вертикаль власти», несогласные загнаны под лавку и т. п. Во-вторых, почти два десятилетия такого изменения системы не прошли бесследно для политического класса. Как сказал бы тут мой коллега — директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Эдуардович Костиков, холмы сменились на равнины. «Политические динозавры» вымерли (напомню, что выражение про динозавров стало у нас популярным после высказывания губернатора Турчака в 2011-м в адрес коммуниста Владимира Никитина — и тот долго еще не уходил из Госдумы и политики, как будто что-то пытаясь доказать оппоненту).

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Всё стало ровненько, никто не выделяется, политический класс измельчал, сильные и самостоятельные идти в политику не хотят. Система упростилась: есть губернатор и все остальные, все от него зависимы. В определенном смысле на региональную почву экстраполируется федеральная модель, где есть президент — и есть все остальные. Собственно, эти тенденции мы фиксируем каждый год, когда вместе с экспертами проводим исследование на тему влиятельности псковских деятелей.

Напомню, что этот проект ПЛН реализует с 2018 года — то есть свежий рейтинг будет уже четвертым по счету. Позади остался период приема предложений читателей по кандидатурам и составления списка ста, сейчас завершается период приема анкет от членов Общественного экспертного совета. Я хотел бы поблагодарить тех, кто уже отправили анкеты в адрес редакции — и призываю остальных экспертов поторопиться. Срок отправки писем истекает. Как обычно, рейтинг будет опубликован в декабре — тогда и посмотрим, сохранится ли в этот раз положение в группе лидеров (а состав топ-пять год за годом остается прежним — губернатора Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Тихон, депутат Госдумы Александр Козловский, спикер регионального парламента Александр Котов).

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Как говорил персонаж популярного кинофильма, «огласите весь список, пожалуйста» - и огласим. И поглядим, взлетит в новом рейтинге Борис Елкин, ставший намедни главой администрации Пскова — на сессии гордумы депутаты проголосовали за него почти единогласно — 21 из 23 народных избранников. И посмотрим, что происходит с уровнем влияния других политиков, общественников, представителей иных сфер. Обсудим новый рейтинг в рамках наших радиоэфиров. И, как я уже сказал, обратимся к теме, обозначенной сегодня — трем десятилетиям псковской региональной политики после СССР. Повторюсь: сегодня я не более чем попытался обозначить некоторые вопросы. Понятно, что эта тема сама по себе большая, непростая, интересная, сам этот период был неоднородным, он распался на разные этапы — тут и 1990-е, и нулевые со вставанием с колен, и тот период, история которого пишется сейчас. Так что обязательно вернемся к этому разговору. Ну а на сегодня это всё.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.