Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борьба «Справедливой России» с безработицей
горводоканал успехи и планы
Мифы о стоматологах развеяны
Как платить за «общее» электричество
полиция против «звонарей»
экопром быстро и чисто
достоверная история
как исправить ошибки в квитанции
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
не приходят квитанции?
доставка еды в пскове
Спортивная онлайн-конференция
декодируем QR-реальность
Концерт рок-группы «Ария»
удушающая опасность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Политика 30.11.2021 20:300 Псковская региональная политика. 30 лет после СССР 30.11.2021 20:300 Псковская региональная политика. 30 лет после СССР 29.11.2021 23:580 «Я думал, будет хорошо, а вышло не очень» 26.11.2021 12:536 Борис Елкин прокомментировал свое назначение на пост сити-менеджера Пскова 26.11.2021 11:556 Борис Елкин назначен на должность главы администрации Пскова 25.11.2021 15:130 Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома
 
 
 
Самое популярное 26.11.2021 12:1516 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове 23.11.2021 14:463 В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель 26.11.2021 07:210 В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19 28.11.2021 22:106 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Псковская региональная политика. 30 лет после СССР

30.11.2021 20:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.  

 

Салют! Выныривайте из сугробов и приникайте к приемникам, если у вас после  снегопадов не отключили электричество. После небольшого перерыва в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове —  очередной выпуск программы «Гонки по вертикали». Как наверняка знают наши постоянные слушатели,  обычно по вторникам мы говорим о том, как изменился политический мир за неделю — но сегодня «зацепим» куда более продолжительный период времени. Ведь наступает декабрь — и скоро исполнится 30 лет с момента распада Советского Союза — эпохального события, которое круто изменило жизнь миллионов людей, огромной страны площадью в одну шестую часть суши и нашей Псковской области в частности. Думаю, что это подходящий повод вспомнить, с чего всё начиналось три десятилетия назад, посмотреть, к чему мы пришли, что стало с региональной политикой, сравнить, проанализировать. В ближайшие недели в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и на сайте ПЛН мы будем говорить об этом, вспоминать об участниках тех событий, ну а сегодня начнем этот разговор, пунктирно обозначив некоторые явления и тенденции трех десятилетий, за которые изменилось действительно многое. Перемены коснулись практически всех сторон жизни и всех сфер — законов, системы органов государственной власти и местного самоуправления, всей политической системы, партий, да чего угодно. 

Как же всё начиналось? Конец восьмидесятых — начало девяностых  — это в широком смысле борьба нового и старого, более конкретно, если мы говорим про политику, — условных «демократов» против «коммунистов». 

События в стране повлекли за собой резкую смену элит. В 1992-м году губернатором Псковской области был назначен демократ Владислав Туманов — ныне председатель арбитражного суда в Калуге. Напомню, что хоть он давно живет и работает за пределами Псковской области, связей с регионом  не теряет, регулярно бывает у нас, приходит на эфиры «Эхо Москвы» в Пскове - как это было и совсем недавно, когда экс-губернатор приезжал на открытие памятника Александру Невскому в Самолве — как вы помните, церемония с участием президента Владимира Путина проходила в сентябре. Каждый раз, когда Владислав Николаевич приходит в студию «Эхо Москвы» в Пскове, обсуждаем, что происходит, и вспоминаем, конечно. 

Другое дело, что имена участников событий конца 1980-х — начала 1990-х годов в большинстве своем позабыты, уж точно они ничего не скажут представителям молодого поколения — даже тем, кто следит за общественно-политической жизнью. Хотя есть тут исключения — тот же экс-депутат Верховного Совета РСФСР Виктор Антонов или полномочный представитель первого президента России Бориса Ельцина в Псковской области Дмитрий Хритоненков. Оба, может быть, сейчас и не на первых ролях, но напоминают о себе — вот и на минувшей неделе Виктор Васильевич вернулся в областное Собрание депутатов, получил мандат Андрея Турчака (последний пролонгировал полномочия в Совете Федерации), а Дмитрий Константинович вновь избран членом облизбиркома. Так или иначе, ключевые фигуры начала 1990-х ныне уже в совсем ином качестве, как мы неоднократно отмечали, процесс смены региональных политических и административно-хозяйственных элит продолжается. Те, кто пришли в политику в 1990-е и долгие годы определяли ход общественно-политических процессов, постепенно сходят со сцены. 

На фото: Борис Ельцин в Псковской области. 1994 год

Возвращаясь к событиям почти тридцатилетней давности, отмечу, что уже в 1993-м году на первых парламентских выборах победила ЛДПР, депутатом Госдумы от Псковской области был избран Евгений Михайлов, который через несколько лет в 1996-м неожиданно для всех стал губернатором. Как утверждал автор книги «Високосный политический год» Владимир Вагин, не было ни одного аналитика, который предсказывал бы победу либерал-демократа на тех выборах, когда многое было впервые и вновь. И именно тогда появилось определение «псковская политическая аномалия».

В 1990-е заметными фигурами в псковской региональной политике стали Юрий Шматов, который на протяжении 10 лет был председателем областного Собрания депутатов, депутат и бизнесмен Игорь Савицкий, парламентарий и предприниматель, основатель династии Михаил Брячак, мэры областного центра Александр Прокофьев и Михаил Хоронен, а еще Иван Цецерский, ставший затем главой города Пскова, многие другие самобытные политики. Так или иначе, в те годы области, образно говоря, расцветали сто цветов — от националистов вроде Гоши «Арийца» Павлова до либерала Льва Шлосберга, который как в середине 1990-х возглавил псковское отделение «Яблока», так до сих пор и сохраняет пост председателя организации.

Таким образом, в 1990-е в области сложилась очень пестрая, полицентричная политическая модель. Наблюдался плюрализм мнений, была широкая политическая палитра и реальная политическая борьба, конкурентные выборы с непредсказуемыми результатами, как грибы после дождя появлялись новые СМИ, и журналисты претендовали на звание «четвертой власти», громко заявляли о себе сильные местные общественно-политические деятели и т. д. У многих тогда присутствовало ощущение, что да — время тяжелое и переломное (потом эти годы — 1990-е - станут называть лихими), но впереди нечто важное и позитивное, что есть возможность повлиять на развитие событий. Вспоминаю, как пришедший в политику в 1990-е экс-губернатор Псковской области, ныне  гендиректор «Национальной транспортной компании»  Михаил Кузнецов в большом интервью ПЛН объяснял, почему в середине девяностых, будучи уже успешным бизнесменом и обладателем солидного состояния, решил пойти в политику, в Госдуму - он говорил тогда: мол, как бы пафосно это ни звучало, - видел перед собой возможность что-то изменить в нашей стране: «Россия странным образом летела куда-то вперед, несмотря на кризис в экономике, несмотря на вселенский бардак и грязь, мы тогда стремительно развивались, к чему-то двигались - и двигались, надо сказать, решительно. Это странное «что-то», которое хоть и осязалось, но про которое и рассказать словами невозможно, было, наверное, ощущение того, что здесь создается история. И оттого было понятно, что сейчас, если ты занимаешь активную жизненную позицию, ты тоже делаешь историю своей Родины, или, иначе, если будешь сидеть на заднице ровно, эту историю будет делать кто-то другой. Мне многое из того, что у нас в государстве тогда происходило, не нравилось, а еще меня интересовала политика, даже не столько политика вообще, сколько ее, если так можно выразиться, хозяйственная часть, потому что это самая реальная возможность что-то изменить в нашей жизни».

В 1990-е годы активные люди пошли в общественно-политическую жизнь, благо такая возможность была. Проводились конкурентные выборы, появлялись яркие сильные самобытные и самостоятельные политики. Да, были люди в наше время, как сказал классик... 
Увы, многое из этого сейчас утрачено, о чем многие из нас, в том числе мои коллеги-журналисты, сожалеют. Те, кто постарше, хорошо помнят то время, события тех лет и условия, в которых новая псковская политика по сути делала свои первые шаги, когда проходили первые выборы, начинали работать новые органы власти, создавалось новое законодательство, бушевали страсти, когда, как я уже сказал, боролись коммунисты с демократами, а потом на первый план вышли либерал-демократы, но уже через несколько лет при изменении системы они стали верными путинцами и т. д.

За тридцать лет в общественно-политической жизни региона много чего произошло и много чего изменилось. Этот тридцатилетний период, разумеется, не был однородным — он распался на отдельные этапы, менялись векторы -  в результате, как говорится, имеем то, что имеем. 

Во-первых, за эти тридцать лет принципиально изменился политический климат. Прежняя вольница осталась в прошлом — гайки закручены  по самое не балуйся и продолжают закручиваться, построена «вертикаль власти», несогласные загнаны под лавку и т. п. Во-вторых, почти два десятилетия такого изменения системы не прошли бесследно для политического класса. Как сказал бы тут мой коллега — директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Эдуардович Костиков, холмы сменились на равнины. «Политические динозавры» вымерли (напомню, что выражение про динозавров стало у нас популярным после высказывания губернатора Турчака в 2011-м в адрес коммуниста Владимира Никитина — и тот долго еще не уходил из Госдумы и политики, как будто что-то пытаясь доказать оппоненту).

Всё стало ровненько, никто не выделяется, политический класс измельчал, сильные и самостоятельные идти в политику не хотят. Система упростилась: есть губернатор и все остальные, все от него зависимы. В определенном смысле на региональную почву экстраполируется федеральная модель, где есть президент — и есть все остальные.  Собственно, эти тенденции мы фиксируем каждый год, когда вместе с экспертами проводим исследование на тему влиятельности псковских деятелей. 

Напомню, что этот проект ПЛН реализует с 2018 года — то есть свежий рейтинг будет уже четвертым по счету. Позади остался период приема предложений читателей по кандидатурам и составления списка ста, сейчас завершается период приема анкет от членов Общественного экспертного совета. Я хотел бы поблагодарить тех, кто уже отправили анкеты в адрес редакции — и призываю остальных экспертов поторопиться. Срок отправки писем истекает. Как обычно, рейтинг будет опубликован в декабре — тогда и посмотрим, сохранится ли в этот раз положение в группе лидеров (а состав топ-пять год за годом остается прежним — губернатора Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, митрополит Псковский и Порховский Тихон, депутат Госдумы Александр Козловский, спикер регионального парламента Александр Котов). 

Как говорил персонаж популярного кинофильма, «огласите весь список, пожалуйста» - и огласим. И поглядим, взлетит в новом рейтинге Борис Елкин, ставший намедни главой администрации Пскова — на сессии гордумы депутаты проголосовали за него почти единогласно — 21 из 23 народных избранников. И посмотрим, что происходит с уровнем влияния других политиков, общественников, представителей иных сфер. Обсудим новый рейтинг в рамках наших радиоэфиров. И, как я уже сказал, обратимся к теме, обозначенной сегодня — трем десятилетиям псковской региональной политики после СССР. Повторюсь: сегодня я не более чем попытался обозначить некоторые вопросы. Понятно, что эта тема сама по себе большая, непростая, интересная,  сам этот период был неоднородным, он распался на разные этапы — тут и 1990-е, и нулевые со вставанием с колен, и тот период, история которого пишется сейчас. Так что обязательно вернемся к этому разговору. Ну а на сегодня это всё.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.  

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Михайлов Евгений Эдуардович
Брячак Михаил Васильевич Кузнецов Михаил Варфоломеевич Генеральный директор АО «Национальная транспортная компания», губернатор Псковской области с 2004 по 2009 год
Хоронен Михаил Яковлевич Шлосберг Лев Маркович
Шматов Юрий Анисимович Котов Александр Алексеевич
Хритоненков Дмитрий Константинович Цецерский Иван Николаевич Экс-глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
Савицкий Игорь Николаевич Никитин Владимир Степанович
Туманов Владислав Николаевич Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Козловский Александр Николаевич
Прокофьев Александр Васильевич Елкин Борис Андреевич Первый заместитель главы администрации Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы себя счастливыми человеком?
В опросе приняло участие 124 человека
30.11.2021, 21:100 Интерактив: День закрытых дверей в сельской школе 30.11.2021, 20:500 Снижение уровня заболеваемости отметили участники совещания по эпидобстановке в Псковской области 30.11.2021, 20:350 «Единая Россия» предложила упростить порядок приема в вузы 30.11.2021, 20:300 Псковская региональная политика. 30 лет после СССР
30.11.2021, 20:200 Реконструкция МАПП Бурачки продолжается на российско-латвийской границе 30.11.2021, 20:050 Почти тысяча населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения 30.11.2021, 19:550 Пешеходную зону обустроят вдоль улицы Советской Армии в Пскове  30.11.2021, 19:351 Энергетики добираются до поврежденных ЛЭП в Псковской области на спецтехнике. ВИДЕО
30.11.2021, 19:253 Борис Елкин призвал усилить уборку от снега междворовых пространств 30.11.2021, 19:102 Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократят до 48 часов 30.11.2021, 19:000 На мосту трассы Р-23 в Плюсском районе ограничат движение большегрузных автомобилей 30.11.2021, 18:450 Более 60% средств бюджета Пскова на 2022 год направят на социальную сферу
30.11.2021, 18:400 Молодую псковичку будут судить за сбыт наркотиков 30.11.2021, 18:271 Елена Полонская: В бюджете Пскова на 2022 год сохраняется социальная направленность 30.11.2021, 18:200 Новогоднее оформление фасадов в Пскове будут оценивать по трем критериям 30.11.2021, 18:030 Игорь Дитрих об областном бюджете на 2022 год
30.11.2021, 17:590 Псковичам назвали плюсы прямых договоров на услуги теплоснабжения 30.11.2021, 17:438 Борис Елкин обсудил проблемы уборки улиц с руководителями управляющих компаний  30.11.2021, 17:370 Организатор и победительницы «Миссис Псков» стали членами жюри в самом массовом конкурсе красоты в России 30.11.2021, 17:230 Онлайн-конференция: Развитие спорта и спортивной инфраструктуры в Псковской области
30.11.2021, 17:100 На Северо-Западе только 29% работников устраивает их зарплата - опрос 30.11.2021, 16:590 Участников конкурса на оформление фасадов в Пскове разделят по «весовым категориям» 30.11.2021, 16:570 Александр Братчиков: Бюджет на 2022 год направлен на развитие Псковской области 30.11.2021, 16:540 Пятиминутными овациями встретили псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира»
30.11.2021, 16:500 В первый день зимы в Псковской области похолодает до -10 градусов 30.11.2021, 16:480 Спектакль о знаковых для уличного искусства авторах смогут увидеть псковичи 30.11.2021, 16:410 В конкурсе на новогоднее оформление фасадов в Пскове появятся новые номинации 30.11.2021, 16:370 Специалист «Псковских теплосетей» рассказала, куда обращаться по поводу холода в квартире
30.11.2021, 16:270 Завершилось благоустройство двора дома на улице Звездной в Пскове 30.11.2021, 16:250 Александр Котов о главном финансовом документе и межбюджетных отношениях 30.11.2021, 16:160 В Великих Луках коммунальщики будут работать в усиленном режиме до завершения снегопада 30.11.2021, 16:120 30 лет мобильной связи: как Tele2 развивает сеть в Псковской области
30.11.2021, 16:006 «Поле чудес» с января 2022 года будет выходить в новом формате 30.11.2021, 15:580 Снег на контейнерных площадках в Псковской области затрудняет уборку мусора 30.11.2021, 15:561 В Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации 30.11.2021, 15:550 Три минометные мины нашли в Дедовичском районе
30.11.2021, 15:5410 Владимир Путин назвал одну из главных проблем России 30.11.2021, 15:482 ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников 30.11.2021, 15:420 Ленинградец признался в убийстве собутыльника в Псковской области 30.11.2021, 15:380 Псковский губернатор поручил усилить контроль состояния электросетей в регионе
30.11.2021, 15:352 Купаться разрешено! 30.11.2021, 15:210 Дороги в Великих Луках расчищают после двухдневного снегопада 30.11.2021, 15:191 Пскович попросил помощи у Александра Козловского в организации сити-фермы 30.11.2021, 15:011 Начинается брифинг, посвященный конкурсу на лучшее оформление фасадов Пскова к Новому году
30.11.2021, 14:580 В связи с непогодой введены дополнительные меры по предупреждению ЧС в Пскове 30.11.2021, 14:560 Инопланетяне на родной планете 30.11.2021, 14:507 Сильный снегопад не стал неожиданностью для властей Пскова - Борис Елкин 30.11.2021, 14:430 Количество изнасилований сократилось в Псковской области
30.11.2021, 14:320 Фура врезалась в отбойник в Псковском районе 30.11.2021, 14:302 Снег как скрепа российского общества 30.11.2021, 14:220 Всероссийская акция «Коробка храбрости» прошла в Пскове 30.11.2021, 14:150 Карантин по АЧС снят со свиноводческого предприятия в Островском районе
30.11.2021, 14:120 Псковичам рекомендуют жаловаться в управляющие компании на плохую уборку снега 30.11.2021, 14:105 В Пскове мужчина с ножом напал на студента 30.11.2021, 14:061 «Эхономика»: Инженер службы энергосбыта «Псковских теплосетей» Марина Даниленко об отопительном сезоне. ВИДЕО 30.11.2021, 14:052 Еще восемь пациентов умерли от COVID-19 в Псковской области
30.11.2021, 13:580 ГИБДД просит псковских водителей отменить поездки 30 ноября 30.11.2021, 13:560 На разрисовавших здание администрации в Острове вандалов завели уголовное дело 30.11.2021, 13:502 Очередной циклон придет в Псковскую область в начале декабря 30.11.2021, 13:431 Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу
30.11.2021, 13:300 Женщина скончалась в реанимации после ДТП в Великолукском районе 30.11.2021, 13:280 Виктор Антонов вошел в состав экономического комитета областного Собрания 30.11.2021, 13:222 Признаки появления в деревне нарколаборатории назвали в псковском УМВД 30.11.2021, 13:160 Александр Котов предложил включить региональные программы капремонта в федеральный проект
30.11.2021, 13:120 Лёня и другие 30.11.2021, 13:030 Создана согласительная комиссия для работы над проектом закона об областном бюджете на 2022 год 30.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с инженером службы энергосбыта ПТС 30.11.2021, 13:010 Три торгующих наркотиками магазина закрыли псковские полицейские с начала года
30.11.2021, 12:580 Псковские депутаты предложили меры по развитию услуг радиотелефонной связи 30.11.2021, 12:530 «Гайд-парк»: Игорь Дитрих о региональном бюджете и борьбе с коронавирусом. ВИДЕО 30.11.2021, 12:500 В «Михайловском» завершился санитарный период 30.11.2021, 12:471 Более 5 млрд рублей пополнили бюджет Псковской области на 2021 год
30.11.2021, 12:410 В Псковской области поддержали инициативу об обязанности экзаменовать на знание охотминимума 30.11.2021, 12:371 В Корытовском лесопарке задержали распространителей наркотиков 30.11.2021, 12:350 Бюджет территориального ФОМС в Псковской области на 2022 год принят в первом чтении 30.11.2021, 12:332 Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru