Политика

Александр Козловский поздравил партийцев и сторонников с 20-летием «Единой России»

20 лет со дня образования отмечает партия «Единая Россия» сегодня, 1 декабря. Об этом на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

«Сегодня мы отмечаем 20-летие нашей партии. За годы деятельности партия доказала, что является ведущей политической силой в стране, в Псковской области и опорой для наших земляков. Число членов партии в региональном отделении на сегодняшний день составляет 9 294 человека, сторонников — 3 991. Ряды партийцев постоянно пополняются активными и деятельными людьми, в том числе и молодежью. Цели и задачи партии разделяют многие общественные организации и движения Псковской области», - сказал депутат Государственной Думы.

Александр Козловский отметил, что в настоящее время главным вызовом для партии, как и для всей страны, является пандемия. В регионе с первых дней пандемии работает волонтерский центр партии «Единой России». Активисты центра входят в состав ресурсного центра добровольчества региона и ежедневно оказывают помощь людям.

«Мы делаем все зависящее от нас, чтобы стать опорой и поддержкой для жителей Псковской области в это непростое время. Сегодня, когда ситуация с коронавирусом вновь обострилась, мы мобилизовали волонтерский центр партии и готовы помочь каждому жителю региона», - подчеркнул Александр Козловский.

Так, добровольцы партии помогают врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции. Каждое из 570 первичных отделений включено в волонтерскую работу. Сегодня в рядах добровольцев более 600 человек, треть из них — депутаты.

«”Единая Россия” сильна благодаря талантливым, ответственным, неравнодушным партийцам, которые вносят вклад в развитие нашей страны. Принимаются законодательные инициативы, направленные на улучшение качества жизни наших граждан. В Псковской области успешно реализуются партийные проекты: ”Детский спорт” помогает нашим детям достигать побед, ”Новая школа” обеспечивает им достойные условия для получения знаний, благодаря проекту ”Городская среда” появляются уютные дворы, скверы и парки», - заметил парламентарий.

Кроме того, он поблагодарил всех партийцев и сторонников партии за вклад в общее дело, за труд слаженной команды. Также Александр Козловский напомнил о предстоящей реализации «Народной программы», которую сформировали вместе с жителями Псковской области.