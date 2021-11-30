Политика

Андрей Турчак: Мы гордимся, что «Единой России» доверяют десятки миллионов граждан

Опираясь на широкую народную поддержку, «Единая Россия» смогла многого добиться, заявил в своем поздравлении с 20-летием партии секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Мы гордимся, что спустя столько лет нам по-прежнему доверяют десятки миллионов граждан. Это значит, что мы все делаем правильно», - сказал секретарь Генсовета партии.

«Единая Россия», которой сегодня, 1 декабря, исполнилось 20 лет, росла и развивались вместе со страной, менялась вместе с ней, становилась лучше, отметил он.

«Мы всегда слушали и слышали людей. Доказывали, что можем брать на себя ответственность за решения в интересах страны, а наши слова не расходятся с делом. Что нашими целями всегда были и остаются благополучие людей, защита национальных интересов, сильная и процветающая Россия», - сказал Андрей Турчак.

Доверие людей - главная ценность и главный актив партии, подчеркнул секретарь Генсовета партии. «За два десятка лет партией пройден большой путь, многое сделано, но еще больше сделать предстоит. Впереди - серьезная работа по исполнению народной программы, с которой партия шла на выборы в Государственную Думу, по достижению национальных целей, выполнению поставленных президентом задач», - добавил он.

«От всей души поздравляю всех членов, сторонников, ветеранов "Единой России" с юбилеем партии. Желаю здоровья, счастья, новых успехов на благо России», - резюмировал Андрей Турчак.