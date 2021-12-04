Политика

Председателем партии «Единая Россия» преизбран Дмитрий Медведев

Председателем «Единой России» участники XX Съезда партии переизбрали Дмитрия Медведева. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Единой России».

Председателем Высшего совета партии вновь стал Борис Грызлов. Участники съезда утвердили состав Высшего совета в количестве 100 человек.

«В составе Высшего совета останется несколько свободных мест. Это даст возможность для доизбрания тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе», - пояснил Дмитрий Медведев.

Напомним, юбилейный XX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве сегодня, 4 декабря. В составе делегации Псковской области в Съезде принимают участие глава региона Михаил Ведерников, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.