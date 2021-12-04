Политика

Михаил Ведерников прокомментировал участие в юбилейном съезде «Единой России»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал участие в третьем этапе юбилейного съезда «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что с момента образования партия приобрела большое число единомышленников и широкую поддержку жителей страны.

«"Единая Россия" реальными делами доказывает свою результативность. Президент сегодня сказал: „Всегда рассчитываю на вас, как на мощную надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу“. Это крайне высокая и почетная оценка общей работы, которая накладывает исключительную ответственность на каждого члена партии»,- отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор добавил, что работа в команде «Единой России» — это доверие тысяч людей, которое нужно оправдывать ежедневным трудом. Глава региона заметил, что партия всегда умела слушать и слышать каждого человека, не оставлять без внимания накопившиеся проблемы.

«Уверен, с поддержкой наших избирателей мы добьемся всех поставленных целей», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, юбилейный XX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве сегодня, 4 декабря. В составе делегации Псковской области в Съезде принимают участие глава региона Михаил Ведерников, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.