Политика

Новые составы ТИК сформировали в Псковской области

На заседании Избирательной комиссии Псковской области утвердили новые составы 22 территориальных избиркомов и назначили их председателей. В течение предстоящих пяти лет эти комиссии будут организовывать и проводить выборы на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Члены комиссии рассмотрели 206 предложений по кандидатурам в составы ТИК, 195 из которых назначили членами комиссий с правом решающего голоса. При отборе кандидатур учитывался опыт работы в избирательной системе, уровень образования, профессиональные и личные качества кандидатов.

В ТИК на срок полномочий 2021-2026 годы будут трудиться 148 женщин (75,90%) и 47 мужчин (24,10%). Высшее образование имеют 148 человек (75,9%).

В новые составы комиссий вошли 148 кандидатур, представленных 9 региональными отделениями политических партий. От представительных органов муниципальных образований в сформированные ТИК вошли 21 кандидатура, от собраний избирателей — 9, от ТИК предыдущего состава — 14, иные общественные объединения — 3.

«В основе каждой ТИК — компетентные и ответственные кадры, настроенные на конструктивную работу вне зависимости от партийной и иной принадлежности», — подчеркнул председатель облизбиркома Игорь Сопов.