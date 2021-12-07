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Политика

Новые составы ТИК сформировали в Псковской области 

07.12.2021 18:10|ПсковКомментариев: 0

На заседании Избирательной комиссии Псковской области утвердили новые составы 22 территориальных избиркомов и назначили их председателей. В течение предстоящих пяти лет эти комиссии будут организовывать и проводить выборы на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме. 

Члены комиссии рассмотрели 206 предложений по кандидатурам в составы ТИК, 195 из которых назначили членами комиссий с правом решающего голоса. При отборе кандидатур учитывался опыт работы в избирательной системе, уровень образования, профессиональные и личные качества кандидатов. 

В ТИК на срок полномочий 2021-2026 годы будут трудиться 148 женщин (75,90%) и 47 мужчин (24,10%). Высшее образование имеют 148 человек (75,9%).

В новые составы комиссий вошли 148 кандидатур, представленных 9 региональными отделениями политических партий. От представительных органов муниципальных образований в сформированные ТИК вошли 21 кандидатура, от собраний избирателей — 9, от ТИК предыдущего состава — 14, иные общественные объединения — 3. 

«В основе каждой ТИК — компетентные и ответственные кадры, настроенные на конструктивную работу вне зависимости от партийной и иной принадлежности», — подчеркнул председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #облизбирком #ТИК
Источник: Псковская Лента Новостей
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