Политика

Шлосберг прокомментировал отъезд за границу депутата-яблочника Пермякова

Дмитрий Пермяков, сложивший полномочия депутата Псковской городской Думы и убывший за пределы России, остается в команде псковского «Яблока». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального отделения «Яблока», экс-депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Лев Шлосберг в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

«Это не отъезд. И это не потеря. Пермяков остается в команде псковского "Яблока". Он продолжает работу. Он опытный специалист по работе с документами избирательного объединения. Мы живем в современном мире. Люди живут на разных континентах, работая при этом в одной организации. У нас произошла смена места жительства члена команды. И член команды, как честный человек, написал, что, находясь длительное время за пределами России во время учебы, физически не имеет возможности работать с избирателями, поскольку изменилось место временного проживания. Пермяков остается гражданином Российской Федерации с регистрацией в городе Пскове. Ничего не изменилось в его юридическом статусе», - подчеркнул он.

Дмитрий Пермяков продолжает делать ту часть работы, которую можно делать дистанционно, пояснил Лев Шлоберг. «Он может дистанционно вести разговоры с людьми, продолжает работу с документами, продолжает оставаться нашим сотрудником», - сказал он.

Лидер псковского «Яблока» отметил, что Дмитрий Пермяков, обучаясь за пределами России, испытывал бы сложности в общении с избирателями, поэтому принял решение о сложении полномочий, к которому его никто не понуждал. «Чтобы другой человек, живущий в городе Пскове, имел возможность на срок, который остался нынешнему созыву городской Думы, работать депутатом от "Яблока"», - сказал собеседник.

Он обратил внимание на то, что передача мандата происходит многократно у всех политических партий. «У псковского "Яблока" в 2017 году депутатом городской Думы по списку был избран Артур Маркович Гайдук. Когда в 2019 году он выиграл выборы в Псковское областное Собрание депутатов в одномандатном округе, была произведена процедура передачи мандата. И решением бюро регионального совета, как установлено законом и уставом партии, мандат был передан Дмитрию Пермякову. Сейчас он подал заявление в городскую Думу о сложении полномочий. Городская Дума включит вопрос в повестку сессии о рассмотрении этого заявления. Де-юре на сегодняшнюю минуту Пермяков остается депутатом городской Думы, его заявление будет рассмотрено на одной из ближайших сессий. Когда это заявление будет удовлетворено, решение городской Думы будет передано в территориальную избирательную комиссию города Пскова», - сказал лидер регионального «Яблока».

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Затем ТИК, продолжил Лев Шлосберг, направит письмо в региональное отделение партии «Яблоко» с извещением о том, что мандат депутата стал вакантным и у избирательного объединения в соответствии с законом есть 14 дней на принятие решения, кому будет передан мандат.