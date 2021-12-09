Политика

«Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах 2021 года и планах на 2022-й. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 декабря. Сегодня итоги уходящего 2021 года подвел руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.

Ведущий Александр Савенко вместе с ним вспомнил главные события уходящего года, обсудил общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию и планы на 2022 год.

Напомним, «Обратный отсчет» - ежегодный проект, включающий цикл программ, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.