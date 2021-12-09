Политика

Олег Брячак пригрозил доводить свою позицию в регпарламенте через громкоговоритель

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) пригрозил доводить свою позицию через громкоговоритель в региональном парламенте.

Напомним, в ноябре Совет областного Собрания депутатов принял решение, что сессии областного Собрания будут проходить без фракционных выступлений и парламентского часа из-за эпидемиологической ситуации.

Олег Брячак напомнил, что депутаты на фракционных выступлениях поднимали с трибуны областного Собрания социально значимые и острые вопросы. «Нас лишили этой возможности. Получат сумбур. Я не собираюсь замалчивать социально значимые вопросы. Я никогда ничего не замалчивал. Встану и буду говорить с трибуны. А если не дадут возможность говорить через микрофон, я буду говорить через громкоговоритель. Я умею это делать», - отметил он.

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Доводить до широкой общественности серьезные вопросы — обязанность депутата, подчеркнул парламентарий. «И лишать депутата такой обязанности нельзя», - резюмировал Олег Брячак.