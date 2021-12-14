Политика

«Новые люди» выступят в областном Собрании с новой налоговой инициативой

Первой инициативой партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании в 2022 году будет введение дополнительных льгот по транспортному налогу для пенсионеров. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил депутат областного Собрания Андрей Маковский.

«Мы понимаем, что бензин будет дорожать, а пенсии не будут успевать расти. Мы не хотим, чтобы наши пенсионеры были настолько социально незащищенными, что автомобиль для них станет роскошью. Сейчас, в 21 веке, это просто недопустимо. Тот денежный разрыв, связанный с увеличением затрат на бензин, должен остаться в карманах наших пенсионеров в виде льготы. Это будет наша первая законодательная инициатива в следующем году», - сказал Андрей Маковский.

Напомним, партия «Новые люди» вошла в региональный парламент и Государственную Думу по итогам выборов в сентябре 2021 года. На данный момент от партии в Псковское областное Собрание внесена одна инициатива - она связана с закреплением нулевой налоговой ставки по транспортному налогу для электроавтомобилей.

«Пскову с точки зрения туризма нужна эта инфраструктура. Если посмотреть на опыт Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, везде первый шаг был сделан именно в виде законодательной инициативы по отмене налога на электромобили, чтобы стимулировать внутренний спрос и привлекать туристов», - пояснил Андрей Маковский.